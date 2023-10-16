МИД работает над возвращением Ikea, H&M и Zara в Украину — Кулеба — Finance.ua
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МИД работает над возвращением Ikea, H&M и Zara в Украину — Кулеба

Фондовый рынок
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МИД работает над возвращением Ikea, H&M и Zara в Украину — Кулеба
МИД работает над возвращением Ikea, H&M и Zara в Украину — Кулеба
Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы вернуть в Украину IKEA, H&M и Zara и другие бренды.
Как сообщает «Европейская правда», об этом в интервью Наталье Мосийчук рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
В частности, он упомянул, что сеть заведений быстрого питания удалось вернуть в Украину после его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Кулеба подчеркнул, что McDonald’s в Украине — это сигнал инвесторам, что здесь можно работать.
«Я считаю, что чем больше здесь будет работать международного бизнеса, тем больше уверенности в победе это будет добавлять», — отметил он.
Ранее сообщалось, что шведский fashion-ритейлер H&M планирует начать постепенное возобновление работы в Украине с ноября 2023 года.
По материалам:
Економічна Правда
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