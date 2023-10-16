МИД работает над возвращением Ikea, H&M и Zara в Украину — Кулеба Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

МИД работает над возвращением Ikea, H&M и Zara в Украину — Кулеба

Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы вернуть в Украину IKEA, H&M и Zara и другие бренды.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в интервью Наталье Мосийчук рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

В частности, он упомянул, что сеть заведений быстрого питания удалось вернуть в Украину после его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кулеба подчеркнул, что McDonald’s в Украине — это сигнал инвесторам, что здесь можно работать.

«Я считаю, что чем больше здесь будет работать международного бизнеса, тем больше уверенности в победе это будет добавлять», — отметил он.

Ранее сообщалось, что шведский fashion-ритейлер H&M планирует начать постепенное возобновление работы в Украине с ноября 2023 года.

Економічна Правда По материалам:

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