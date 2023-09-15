Владелец IKEA продает 14 ТЦ в россии — Finance.ua
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Владелец IKEA продает 14 ТЦ в россии

Фондовый рынок
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Владелец IKEA продает 14 ТЦ в россии
Владелец IKEA продает 14 ТЦ в россии
Шведская компания Ingka, владеющая 14 ТЦ «Мега» в россии и ритейлером IKEA, может продать свои торговые центры структуре Газпромбанка, уже владеющего объектами коммерческой недвижимости. Стоимость активов оценивается в $2,85 млрд.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словам источников, стороны уже могли достичь определенных договоренностей в отношении ТЦ общей площадью 2,3 млн кв. м В Ingka Centres сообщили, что компания рассматривает разные варианты для торговых центров «Мега» в россии, и это «комплексный процесс, требующий времени».
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Собеседники на рынке недвижимости сообщили, что на сеть торговых центров «Мега» претендует структура Газпромбанка, но пока не известно, какая именно.
В частности, в феврале 2022 года «ДПБ Развитие активов» выкупило бизнес-центр «Бульварное кольцо» площадью 8200 кв. м в центре москвы. Компании «Газпромбанк-Инвест» принадлежит ТЦ «Город Косино» в москве, а также бизнес-центр Mezon Plaza в санкт-петербурге.
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Ingka является крупнейшим владельцем торговой недвижимости в россии, владеющим 14 ТЦ «Мега» а также ритейлером IKEA. В 2022 году доход Ingka Centres в рф от сдачи в аренду площадей в «Мегах», упал на 19% в годовом исчислении до $285 млн.
Ingka Group также владеет производителем и продавцом товаров для дома IKEA. После начала вторжения рф в Украину IKEA приостановила работу магазинов в россии, а затем продала две местные фабрики лесоперерабатывающей компании «Лузалес», а третье предприятие — производителю материалов для интерьера и мебели Slotex.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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