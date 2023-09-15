Владелец IKEA продает 14 ТЦ в россии — Finance.ua

Владелец IKEA продает 14 ТЦ в россии Сегодня 02:48 — Фондовый рынок

Владелец IKEA продает 14 ТЦ в россии

Шведская компания Ingka, владеющая 14 ТЦ «Мега» в россии и ритейлером IKEA, может продать свои торговые центры структуре Газпромбанка, уже владеющего объектами коммерческой недвижимости. Стоимость активов оценивается в $2,85 млрд.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам источников, стороны уже могли достичь определенных договоренностей в отношении ТЦ общей площадью 2,3 млн кв. м В Ingka Centres сообщили, что компания рассматривает разные варианты для торговых центров «Мега» в россии, и это «комплексный процесс, требующий времени».

Читайте также Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в россии

Собеседники на рынке недвижимости сообщили, что на сеть торговых центров «Мега» претендует структура Газпромбанка, но пока не известно, какая именно.

В частности, в феврале 2022 года «ДПБ Развитие активов» выкупило бизнес-центр «Бульварное кольцо» площадью 8200 кв. м в центре москвы. Компании «Газпромбанк-Инвест» принадлежит ТЦ «Город Косино» в москве, а также бизнес-центр Mezon Plaza в санкт-петербурге.

Читайте также British American Tobacco продала бизнес в россии и беларуси

Ingka является крупнейшим владельцем торговой недвижимости в россии, владеющим 14 ТЦ «Мега» а также ритейлером IKEA. В 2022 году доход Ingka Centres в рф от сдачи в аренду площадей в «Мегах», упал на 19% в годовом исчислении до $285 млн.

Ingka Group также владеет производителем и продавцом товаров для дома IKEA. После начала вторжения рф в Украину IKEA приостановила работу магазинов в россии, а затем продала две местные фабрики лесоперерабатывающей компании «Лузалес», а третье предприятие — производителю материалов для интерьера и мебели Slotex.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.