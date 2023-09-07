British American Tobacco продала бизнес в россии и беларуси — Finance.ua

British American Tobacco продала бизнес в россии и беларуси Сегодня 23:47 — Фондовый рынок

British American Tobacco продала бизнес в россии и беларуси

Табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в россии и беларуси консорциуму, который возглавил местный менеджмент.

Об этом сообщает РБК

«Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды „БАТ россия“, который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После этого предприятия будут называться ITMS Group», — говорится в сообщении компании.

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В марте 2022 года BAT сообщила, что продолжит продажу произведенной в россии продукции, однако приостановит инвестиции в страну. Спустя почти год компания анонсировала полный выход с российского рынка.

Генеральный директор производителя табачной продукции British American Tobacco Джек Боулз ранее говорил , что усилия по продаже российского бизнеса местному партнеру могут продлиться до 2024 года.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущие табачные компании мира Japan Tobacco International и Philip Morris International в перечень международных спонсоров войны.

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Укрінформ По материалам:

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