IКЕА останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине — Finance.ua

IКЕА останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине

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IКЕА останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине

Торговый гигант ИКЕА останавливает работу в России и прекращает операции с РФ и Беларусью из-за войны против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба IKEA.

«Война уже оказала огромное влияние на человека. Это также приводит к серьезным перебоям в цепочке поставок и условий торговли. По всем этим причинам группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России», — говорится в заявлении компании.

Так Inter IKEA Group приняла решение приостановить экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них.

Также группа останавливает все производственные операции IKEA Industry в России. Это также означает, что все поставки от всех субпоставщиков в эти подразделения приостанавливаются.

Ingka Group (материнская компания IKEA) приняла решение приостановить все розничные операции IKEA в России.

Кроме того, IKEA работает вместе с гуманитарными организациями, чтобы помочь пострадавшим от войны. В частности, Фонд Ингка сегодня объявил о немедленном пожертвовании в размере 20 миллионов евро на гуманитарную помощь тем, кто был вынужденно перемещен в результате войны в Украине.

Кроме того, Inter IKEA Group и Ingka Group выделяют по 10 миллионов евро на Управление ООН по делам беженцев, Save the Children и другим организациям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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