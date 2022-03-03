IКЕА останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине — Finance.ua

«Война уже оказала огромное влияние на человека. Это также приводит к серьезным перебоям в цепочке поставок и условий торговли. По всем этим причинам группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России», — говорится в заявлении компании.
Так Inter IKEA Group приняла решение приостановить экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них.
Также группа останавливает все производственные операции IKEA Industry в России. Это также означает, что все поставки от всех субпоставщиков в эти подразделения приостанавливаются.
Ingka Group (материнская компания IKEA) приняла решение приостановить все розничные операции IKEA в России.
Кроме того, IKEA работает вместе с гуманитарными организациями, чтобы помочь пострадавшим от войны. В частности, Фонд Ингка сегодня объявил о немедленном пожертвовании в размере 20 миллионов евро на гуманитарную помощь тем, кто был вынужденно перемещен в результате войны в Украине.
Кроме того, Inter IKEA Group и Ingka Group выделяют по 10 миллионов евро на Управление ООН по делам беженцев, Save the Children и другим организациям.