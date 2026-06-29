Hyundai снимает с производства свой последний универсал из-за падения спроса на рынке

По словам руководителя европейского офиса, глобальный спрос на автомобили с длинной крышей сейчас минимальный, поскольку покупатели в таких ключевых регионах, как США и Китай, массово выбирают кроссоверы.
Ксавье Мартине подчеркнул, что внедорожники приносят гораздо больше денег, чем универсалы, поэтому инвестиции и ресурсы департамента исследований и разработок логически направлять на наиболее рентабельные и перспективные проекты. Нынешний минимальный спрос больше не оправдывает разработку прямого преемника i30 Wagon.
Модель универсала присутствует в линейке бренда с 2007 года, а ее второе и третье поколения дебютировали в 2011 и 2017 годах соответственно. На разных рынках автомобиль продавался под обозначениями CW, SW и Kombi. Технически машина разделяет платформу с Kia Ceed SportsWagon, который уже раньше был снят с продажи.
Теперь i30 Wagon все еще доступен для заказа на некоторых европейских рынках, в частности в Германии, Испании, Италии и Франции, однако модель ожидает тихий выход с рынка без дальнейшей замены.
Куда Hyundai перенаправит инвестиции
Автопроизводитель планирует сосредоточить все усилия на обновлении своей линейки в наиболее востребованных и прибыльных сегментах европейского рынка.
Вскоре компания представит локальную версию нового субкомпактного хэтчбека i20, первоначально дебютировавшего в Бразилии.
Что касается актуального семейства i30 третьего поколения, то хэтчбек и фастбек, скорее всего, пройдут через третий фейслифтинг. Кроме того, ожидается плановое обновление седана Elantra, после перерыва имеющего все шансы вернуться на европейский рынок.
Однако главный акцент будет сделан на развитии SUV-линейки, приносящей бренду основной доход. Самые популярные кроссоверы марки, среди которых Bayon, Kona и Tucson, готовятся к масштабному плановому обновлению. Машины получат полностью переработанный выразительный дизайн экстерьера, а также современные мультимедийные системы и электронные технологии.