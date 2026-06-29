0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hyundai снимает с производства свой последний универсал из-за падения спроса на рынке

Технологии&Авто
25
Глобальный спрос на автомобили с длинной крышей сейчас минимален
Глобальный спрос на автомобили с длинной крышей сейчас минимален
Мировой потребительский интерес к классическим семейным универсалам продолжает стремительно падать, уступая место сегменту кроссоверов и внедорожников.

Смена приоритетов бренда

Официальное подтверждение этой стратегии озвучил президент и генеральный директор европейского подразделения компании Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине.
В своем интервью для издания Auto Express он отметил, что сегмент универсалов больше не демонстрирует рост.
Исторически модель i30 Wagon преимущественно использовалась для корпоративных автопарков, где закупочная стоимость традиционно низкая, а уровень прибыли для производителя не высок.
Читайте также
По словам руководителя европейского офиса, глобальный спрос на автомобили с длинной крышей сейчас минимальный, поскольку покупатели в таких ключевых регионах, как США и Китай, массово выбирают кроссоверы.
Ксавье Мартине подчеркнул, что внедорожники приносят гораздо больше денег, чем универсалы, поэтому инвестиции и ресурсы департамента исследований и разработок логически направлять на наиболее рентабельные и перспективные проекты. Нынешний минимальный спрос больше не оправдывает разработку прямого преемника i30 Wagon.
Читайте также
Модель универсала присутствует в линейке бренда с 2007 года, а ее второе и третье поколения дебютировали в 2011 и 2017 годах соответственно. На разных рынках автомобиль продавался под обозначениями CW, SW и Kombi. Технически машина разделяет платформу с Kia Ceed SportsWagon, который уже раньше был снят с продажи.
Теперь i30 Wagon все еще доступен для заказа на некоторых европейских рынках, в частности в Германии, Испании, Италии и Франции, однако модель ожидает тихий выход с рынка без дальнейшей замены.

Куда Hyundai перенаправит инвестиции

Автопроизводитель планирует сосредоточить все усилия на обновлении своей линейки в наиболее востребованных и прибыльных сегментах европейского рынка.
Вскоре компания представит локальную версию нового субкомпактного хэтчбека i20, первоначально дебютировавшего в Бразилии.
Читайте также
Что касается актуального семейства i30 третьего поколения, то хэтчбек и фастбек, скорее всего, пройдут через третий фейслифтинг. Кроме того, ожидается плановое обновление седана Elantra, после перерыва имеющего все шансы вернуться на европейский рынок.
Однако главный акцент будет сделан на развитии SUV-линейки, приносящей бренду основной доход. Самые популярные кроссоверы марки, среди которых Bayon, Kona и Tucson, готовятся к масштабному плановому обновлению. Машины получат полностью переработанный выразительный дизайн экстерьера, а также современные мультимедийные системы и электронные технологии.
По материалам:
Телеканал 24
HyundaiАвто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems