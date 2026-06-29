Hyundai снимает с производства свой последний универсал из-за падения спроса на рынке Сегодня 04:31 — Технологии&Авто

Глобальный спрос на автомобили с длинной крышей сейчас минимален

Мировой потребительский интерес к классическим семейным универсалам продолжает стремительно падать, уступая место сегменту кроссоверов и внедорожников.

Смена приоритетов бренда

Официальное подтверждение этой стратегии озвучил президент и генеральный директор европейского подразделения компании Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине.

В своем интервью для издания Auto Express он отметил, что сегмент универсалов больше не демонстрирует рост.

Исторически модель i30 Wagon преимущественно использовалась для корпоративных автопарков, где закупочная стоимость традиционно низкая, а уровень прибыли для производителя не высок.

Читайте также Hyundai представил новое поколение i20 (фото)

По словам руководителя европейского офиса, глобальный спрос на автомобили с длинной крышей сейчас минимальный, поскольку покупатели в таких ключевых регионах, как США и Китай, массово выбирают кроссоверы.

Ксавье Мартине подчеркнул, что внедорожники приносят гораздо больше денег, чем универсалы, поэтому инвестиции и ресурсы департамента исследований и разработок логически направлять на наиболее рентабельные и перспективные проекты. Нынешний минимальный спрос больше не оправдывает разработку прямого преемника i30 Wagon.

Читайте также Hyundai создает подразделения по внедрению гуманоидных роботов на своих заводах

Модель универсала присутствует в линейке бренда с 2007 года, а ее второе и третье поколения дебютировали в 2011 и 2017 годах соответственно. На разных рынках автомобиль продавался под обозначениями CW, SW и Kombi. Технически машина разделяет платформу с Kia Ceed SportsWagon, который уже раньше был снят с продажи.

Теперь i30 Wagon все еще доступен для заказа на некоторых европейских рынках, в частности в Германии, Испании, Италии и Франции, однако модель ожидает тихий выход с рынка без дальнейшей замены.

Куда Hyundai перенаправит инвестиции

Автопроизводитель планирует сосредоточить все усилия на обновлении своей линейки в наиболее востребованных и прибыльных сегментах европейского рынка.

Вскоре компания представит локальную версию нового субкомпактного хэтчбека i20, первоначально дебютировавшего в Бразилии.

Читайте также Флагманский седан Hyundai рассекретили до презентации (фото)

Что касается актуального семейства i30 третьего поколения, то хэтчбек и фастбек, скорее всего, пройдут через третий фейслифтинг. Кроме того, ожидается плановое обновление седана Elantra, после перерыва имеющего все шансы вернуться на европейский рынок.

Однако главный акцент будет сделан на развитии SUV-линейки, приносящей бренду основной доход. Самые популярные кроссоверы марки, среди которых Bayon, Kona и Tucson, готовятся к масштабному плановому обновлению. Машины получат полностью переработанный выразительный дизайн экстерьера, а также современные мультимедийные системы и электронные технологии.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.