Hyundai представил новое поколение i20 (фото) Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

Hyundai i20 нового поколения

Компания Hyundai официально представила новую генерацию своей популярной субкомпактной модели i20. Первым рынком для новинки стала Бразилия, где автомобиль уже поступил в продажу. Следом за локальным дебютом южнокорейский автопроизводитель готовит и глобальную премьеру.

Об этом пишет Carscoops.

Представители бренда Hyundai особо подчеркнули, что европейская модификация новинки хоть и будет базироваться на аналогичной архитектуре, будет иметь заметные отличия.

Для европейского рынка инженеры подготовят другие настройки подвески, измененную компоновку интерьера, уникальную линейку силовых агрегатов и точечные визуальные изменения, адаптированные во вкусы местных водителей.

Дизайн в стилистике Ioniq и новые габариты кузова

Внешний вид нового Hyundai i20 во многом повторяет стиль нового электрокара IONIQ 3, но в уменьшенных пропорциях.

Автомобиль получил массивную пластиковую облицовку нижнего периметра бамперов и колесных арок, что защищает кузов на легком бездорожье.

Hyundai i20

Черные стойки крыши и плоская линия верха создают визуальный эффект «заниженного внедорожника», благодаря чему новинка напоминает уменьшенную копию популярного кроссовера Creta.

Главные элементы экстерьера и габариты:

Широкая фирменная решетка радиатора и скульптурный профиль кузова с восходящей линией остекления;

Светодиодная оптика на всю ширину передней части с дневными ходовыми огнями;

17-дюймовые легкосплавные диски с изящной бриллиантовой огранкой для топовых версий;

Длина автомобиля составляет 4130 мм, а высота — 1505 мм, что делает его больше предшественника;

Колесная база осталась неизменной и равна 2580 мм (аналогично европейской модели третьего поколения).

Современная мультимедиа

Внутри кросс-хэтчбека установлена ​​полностью цифровая приборная панель, которая визуально объединена в один блок с двумя большими 12,3-дюймовыми дисплеями мультимедийной системы.

Несмотря на тотальную цифровизацию, дизайнеры Hyundai сохранили высокий уровень эргономики, оставив достаточно физических клавиш и круглых регуляторов на рулевом колесе и под сенсорным экраном.

Салон Hyundai i20

Для управления климатической системой предусмотрена отдельная физическая панель на центральной консоли.

Флагманское исполнение под названием Ultimate дополнительно кичится двухцветной обивкой сидений из стойкой синтетической кожи.

Салон Hyundai i20

Двигатели

Интересно, что бразильская версия Hyundai i20 полностью отказалась от каких-либо проявлений электрификации или гибридных технологий. Линейка двигателей состоит исключительно из классических ДВС, адаптированных к работе на бензине или чистом этаноле.

Базовый трехцилиндровый атмосферный мотор объемом 1.0 литра выдает мощность 79 л.с., в то время как 1,0-литровый турбодвигатель развивает мощность 113 лошадиных сил.

Оба силовых агрегата передают весь крутящий момент исключительно на передние колеса. На выбор покупателям предлагаются механическая или автоматическая коробки передач.

Перспективы производства и цены

Выпуск нового Hyundai i20 налажен на бразильском заводе компании в городе Пирасикаба.

На местном рынке стоимость автомобиля варьируется от 99 990 реалов за начальную версию с механикой до 139 990 реалов за максимальную комплектацию с турбомотором и автоматом (эквивалентно от 19 800 до 27 700 долларов США).

Главными конкурентами новинки выступают модели VW Polo, Chevrolet Onix, Toyota Yaris и Fiat Argo.

Hyundai i20

На европейском рынке продолжает продаваться модель третьего поколения образца 2020 года, которая собирается на заводе в Турции и пережила плановое обновление в 2023 году. Преемник для стран Европы должен дебютировать в конце текущего года или уже в 2027 году.

Ключевым отличием европейского варианта станет моторная гамма: вместо чистых ДВС ставку сделают на современные «мягкие» гибридные установки с низким уровнем выбросов.

Кроме того, позже для Европы запланирован выход версии N Line и полноценного мощного хот-хэтча i20 N, который получит высокоэффективную гибридную самозарядную систему.

Телеканал 24 По материалам:

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