Худший квартал года: экспорт IT-услуг продолжает падать — Finance.ua

Худший квартал года: экспорт IT-услуг продолжает падать Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Худший квартал года: экспорт IT-услуг продолжает падать

В сентябре этого года объем IT-экспорта увеличился на 2,4% и составил 519 миллионов долларов. Украинской экономике это принесло на $12 миллионов больше по сравнению с августом 2024 года. Однако третий квартал показал себя хуже всего с начала года.

Об этом сообщает Львовский IT-Кластер со ссылкой на данные Национального банка.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

«Третий квартал показал себя хуже всего в этом году. Он принес украинской экономике $1,6 миллиардов, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также его показатели на 2,8% или $46 миллионов меньше, чем в предыдущем квартале», — сказано в сообщении.

Объем IT-экспорта в сентябре этого года уменьшился на 0,4% или $2 миллиона по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

В целом за 9 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка IT-услуг составляет $4,8 миллиарда. Это на 4,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, что в долларовом эквиваленте составляет $244 миллиона.

«Несмотря на незначительный рост показателей по отношению к августу, этот сентябрь показал себя хуже всего за аналогичные месяцы в течение периода полномасштабной войны. Поэтому мы прогнозируем дальнейшее падение объемов экспорта IT-услуг. Особенно в контексте недавних инициатив по усилению налоговой нагрузки. В комплексе с внезапной приостановкой бронирований на время аудита это повлияет на настроения инвесторов, партнеров и заказчиков украинских IT-услуг за границей. Так что можно ожидать дальнейшее замедление динамики», — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского IT Кластера.

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Доля компьютерных услуг в общей структуре экспорта всех услуг Украины в сентябре 2024 года составила 38,1%. Это на 1,1% больше по сравнению с августом. Также это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда доля компьютерных услуг составляла 40,6% экспорта всех услуг.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в сентябре этого года составила $1,36 миллиарда, что на $9 миллионов или 1% меньше по сравнению с августом. По сравнению с 2023 годом экспорт всех услуг за первые три квартала увеличился на 5,7%, что составляет $680 миллионов.

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Напомним, директор из GR Ассоциации IT Ukraine Олег Сницар ранее сообщал , что по состоянию на июль только 1,5% IT-специалистов были забронированы. Единственный позитив на рынке — это существование «Дія.Сити», но иностранные партнеры отказываются от сотрудничества с украинскими компаниями.

Украинский IT-сектор за два года полномасштабной войны уплатил 68 млрд грн налогов в государственный бюджет. 38,8 млрд грн донатов получила украинская армия от IT-компаний и сотрудников.

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