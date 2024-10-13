Какая специальность пользуется популярностью среди ІТ-абитуриентов — Finance.ua

Какая специальность пользуется популярностью среди ІТ-абитуриентов Сегодня 18:19

Какая специальность пользуется популярностью среди ІТ-абитуриентов

В этом году на ІТ-специальности в вузах зачислено 24 133 студента, из которых 11 911 будут учиться на бюджете. По сравнению с 2023 годом количество ІТ-первокурсников сократилось на 30%. В прошлом году было 34 655 абитуриентов, из них 14 956 — на бюджетных местах.

Об этом свидетельствуют подсчеты DOU.

В 2024 году три ІТ-специальности вошли в десятку самых популярных среди поступающих: «Компьютерные науки» (4 место), «Инженерия программного обеспечения» (7 место) и «Кибербезопасность и защита информации» (10 место).

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Именно эти 3 специальности стали самыми популярными среди других ІТ-специальностей, но в каждой из них произошло уменьшение количества студентов. В прошлом году на третьем месте была «Автоматизация» вместо «Кибербезопасности».

Какие ІТ-специальности наиболее популярны среди поступающих:

Компьютерные науки. В 2024 году 6711 студентов поступили на эту специальность, из них 3062 на бюджет. Для сравнения с прошлым годом было 8686 поступающих (3956 бюджетников).

В 2024 году 6711 студентов поступили на эту специальность, из них 3062 на бюджет. Для сравнения с прошлым годом было 8686 поступающих (3956 бюджетников). Инженерия программного обеспечения. 5003 поступающих на эту специальность, из них 2141 бюджетник. В 2023 году было 6463 первокурсника (2641).

5003 поступающих на эту специальность, из них 2141 бюджетник. В 2023 году было 6463 первокурсника (2641). Кибербезопасность и защита информации. 3358 студента поступили на эту специальность, из них 1146 — на бюджет. Для сравнения, в прошлом году поступило 3714 студентов (1611).

3358 студента поступили на эту специальность, из них 1146 — на бюджет. Для сравнения, в прошлом году поступило 3714 студентов (1611). Компьютерная инженерия занимает 4 позицию, как и в 2023 году: 2412 студентов (3787 в прошлом году).

занимает 4 позицию, как и в 2023 году: 2412 студентов (3787 в прошлом году). На 5 месте «Автоматизация»: в этом году поступило 2099 студентов (4005 в прошлом году).

в этом году поступило 2099 студентов (4005 в прошлом году). «Электронные коммуникации и радиотехника» — это та специальность (6 место), где наибольшая разница по количеству поступающих: уменьшилась с 3573 поступающих в 2023 году до 1301 этого года.

По остальным специальностям наблюдается незначительное уменьшение.

«Информационные системы»: 1246 в 2024 году против 1620 в прошлом году.

«Системный анализ»: 553 в 2024 году против 778 в прошлом году.

«Прикладная математика»: 529 в 2024 против 633 прошлого года.

«Электроника»: 429 в 2024 году против 715 в прошлом году.

«Математика»: 249 в 2024 году против 347 в прошлом году.

«Прикладная физика»: 248 против 334.

Напомним, в сентябре компании опубликовали на jobs.dou.ua 5242 вакансий. Это на 179 меньше рекордного показателя в августе. Но уже три месяца количество вакансий держится на уровне более 5 тысяч. Также в сентябре этого года на 33% вакансий больше чем в сентябре прошлого года.

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