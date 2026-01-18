Honda представила новый логотип (фото) Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Honda официально подтвердила смену логотипа для своих автомобилей, сделав ставку не на радикальные изменения, а на возвращение к истокам. Японский бренд сохраняет узнаваемую букву H, но существенно обновляет ее дизайн, подчеркивая начало новой эры, связанной с электрификацией модельного ряда и трансформацией имиджа.

Об этом сообщает motor.es.

Как выглядит новая эмблема Honda

Новый логотип уже знаком по прототипам серии Honda 0, которые компания показала ранее.

Именно эти концепты стали первыми носителями обновленной айдентики, отражающей технологический фокус бренда и его стремление отойти от привычных решений, которые Honda использовала десятилетиями.

Главное изменение состоит в упрощении эмблемы. Буква H потеряла обрамление в виде кольца и получила другую графику, заметно отличающуюся от версии, знакомой с начала 1980-х годов.



При этом новый знак напоминает оригинальный логотип 1963 года, использованный на первых автомобилях Honda.

Подобный подход уже применяли и другие автопроизводители, в частности, Citroën и Renault, возвращаясь к собственному наследию.

По информации компании, обновленный логотип появится на серийных электромобилях нового поколения начиная с моделей 2027 года.

Его также получат гибридные автомобили, среди которых Civic, HR-V и Jazz, а также Prelude, который позиционируется как купе-альтернатив Civic.

Ожидается, что эмблема станет частью световой подписи автомобилей или интегрирована рядом со светодиодными элементами.

Использование нового символа не ограничивается только дорожными моделями. Буква H появится в дилерских центрах, коммуникациях бренда и автоспорте.

В частности, она будет применена в программе Формулы-1, где Honda поставляет силовые установки для команды Aston Martin Aramco F1 Team, а также в сериях Super GT, Super Formula и IndyCar.

Первыми серийными моделями с обновленным логотипом должны стать автомобили, созданные на базе концептов Honda 0 Saloon и SUV, впервые показанных на выставке CES в Лас-Вегасе.

В компании называют это «вторым становлением» бренда, символизирующим переход от эпохи двигателей внутреннего сгорания к полноценной электрической мобильности.

