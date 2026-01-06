Sony Honda Mobility представила новый прототип Afeela Сегодня 23:04 — Технологии&Авто

Совместное предприятие Sony Honda Mobility (SHM) представило свой новый прототип электромобиля на ежегодной выставке CES в Лас-Вегасе. Несмотря на всеобщее снижение интереса американских автопроизводителей к сегменту EV, японский альянс подтвердил намерение вывести серийную модель на рынок США уже в 2028 году.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор компании Ясухиде Мизуно сообщил, что первая серийная модель бренда — представленный ранее седан Afeela 1 — начнет поступать клиентам в Калифорнии уже в конце 2026 года. В 2027 году география продаж расширится на штат Аризона.

Базовая цена на Afeela 1 в комплектации Origin стартует от 89 900 долларов, в то время как топовая версия Signature будет стоить более 102 900 долларов.

Технические особенности и инновации

Прототип Afeela 2026 года стал развитием концепции «мобильности как креативного развлекательного пространства».

Автомобиль сочетает инженерный опыт Honda с программными решениями Sony:

производительность: полноприводная система с двумя электродвигателями суммарной мощностью 483 л.с. (360 кВт);

автономность: батарея емкостью 91 кВт·ч обеспечивает запас хода около 480 км;

технологии: более 45 детекторов (включая LiDAR) и интерактивная световая панель на передней части авто;

мультимедиа: интеграция сервисов YouTube, Spotify и поддержка игровой платформы Epic Games.

Презентация Sony Honda стала заметным событием на фоне того, что многие автогиганты отменили свои планы по электромобилям из-за отмены администрацией Трампа налоговых льгот в размере 7500 долларов и падения потребительского спроса. Однако SHM делает ставку на премиальный сегмент и уникальный пользовательский опыт на основе искусственного интеллекта.

