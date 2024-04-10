Государственная компенсация за трудоустройство ВПЛ выросла: сколько средств можно получить и как — Finance.ua
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Государственная компенсация за трудоустройство ВПЛ выросла: сколько средств можно получить и как

Личные финансы
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Государственная компенсация за трудоустройство ВПЛ выросла: сколько средств можно получить и как
Государственная компенсация за трудоустройство ВПЛ выросла: сколько средств можно получить и как
Государственная компенсация за трудоустройство внутриперемещенного лица возросла до 8 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«С 1 апреля 2024 года размер компенсации составляет 8 000 грн. Это сумма официальной минимальной заработной платы. В дальнейшем пропорционально ее росту будет увеличиваться и сумма выплаты. До улучшения услуги размер компенсации был 7 100 грн», — сказано в сообщении.
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Раньше можно было получить выплату только за первые два месяца трудоустройства ВПЛ, а по найму переселенцев с инвалидностью не было дополнительных условий.

Как сейчас начисляется компенсация

  • за первые три месяца найма ВПЛ;
  • за первые полгода, если трудоустроенное ВПЛ имеет инвалидность.
Выплаты доступны для ФЛП и юридических лиц, которые недавно трудоустроили на работу ВПЛ.

Как получить помощь:

  1. Зайдите на портал «Дія» в кабинет гражданина с помощью электронной подписи.
  2. Выберите период, за который необходимо получить компенсацию, и введите данные о трудоустроенном ВПЛ. При выборе периода за второй месяц подтвердите дальнейшее трудоустройство личности.
  3. Если заявление за первый месяц подавали в филиал Государственного центра занятости, укажите это и введите данные о трудоустроенном ВПЛ. Подтвердите, что человек продолжает работать. Портал проверит, есть ли он в реестре ВПЛ.
  4. Введите данные расчетного счета для получения средств. Дальше Портал сформирует заявление.
  5. Подпишите заявление электронной подписью. После этого оно будет отправлено ​​в Государственный центр занятости.
  6. Ожидайте зачисления средств.
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Подача заявления о компенсации через портал «Дія» значительно упрощает и ускоряет процесс получения финансовой помощи. А еще мотивирует компании трудоустраивать людей с инвалидностью и обеспечивать им комфортные условия труда.
Напомним, внутренне перемещенные лица, не получившие выплаты в марте, получат средства в апреле сразу за два месяца.

Справка Finance.ua:

  • подавляющее большинство женщин, получивших статус внутренне перемещенных лиц, успешно трудоустраиваются в новых общинах. Абсолютное большинство женщин-предпринимателей занято в сферах, не требующих значительных капиталовложений, а именно в торговле, консультационных, образовательных и других интеллектуальных услугах, а также в сфере красоты и здоровья. В качестве «другого» женщины указывали ремонт/пошив одежды, изготовление десертов и организацию праздников;
  • переселенцы смогут пользоваться временным жильем в период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены;
  • срок подачи заявлений на получение государственной помощи для внутренне перемещенных лиц продлили до 30 апреля.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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