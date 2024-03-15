Минсоцполитики предлагает расширить круг ВПЛ для получения помощи на проживание — Finance.ua

Минсоцполитики предлагает расширить круг ВПЛ для получения помощи на проживание Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Минсоцполитики предлагает расширить круг ВПЛ для получения помощи на проживание

Министерство социальной политики предлагает расширить перечень категорий ВПЛ, которые могут получать пособие на проживание, а также продлить сроки принятия соответствующих заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Что предлагают изменить

1. Период подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для ВПЛ с 1 марта предлагается продлить до 30 апреля 2024 г.

«Считаем, что все ВПЛ, которые нуждаются в этой помощи и по каким-то причинам еще не имели возможности подать документы, должны гарантированно получить достаточно времени для их подачи», — комментируют в Минсоцполитики.

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2. Предоставить возможность получать такую ​​помощь:

детям, устроенным в семье патронатного воспитателя; патронатным воспитателям; детям, временно устроенным в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);

лицам по достижении возраста 55 лет;

лицам с инвалидностью ІІІ группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);

лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;

лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена ​​инвалидность;

лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

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«Надеемся, в ближайшее время разработанные изменения в законодательство будут поддержаны правительством, а семьи, в которых есть такие лица, смогут получить выплаты начиная с марта», — добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

с 1 марта в Украине был изменен общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — теперь для расчета будет совокупный доход всех членов семьи переселенцев;

в Министерстве социальной политики ожидают, что помощь на проживание с 1 марта в Украине будут получать около 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц; на выплаты в текущем месяце по этой статье в бюджете предусмотрено около 4 миллиардов;

в Кабинете Министров обсуждают изменения в постановление об утверждении порядка предоставления помощи на проживание внутриперемещенных лиц.



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