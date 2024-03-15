Минсоцполитики предлагает расширить круг ВПЛ для получения помощи на проживание — Finance.ua

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Минсоцполитики предлагает расширить круг ВПЛ для получения помощи на проживание

Казна и Политика
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Минсоцполитики предлагает расширить круг ВПЛ для получения помощи на проживание
Минсоцполитики предлагает расширить круг ВПЛ для получения помощи на проживание
Министерство социальной политики предлагает расширить перечень категорий ВПЛ, которые могут получать пособие на проживание, а также продлить сроки принятия соответствующих заявлений.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Что предлагают изменить

1. Период подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для ВПЛ с 1 марта предлагается продлить до 30 апреля 2024 г.
«Считаем, что все ВПЛ, которые нуждаются в этой помощи и по каким-то причинам еще не имели возможности подать документы, должны гарантированно получить достаточно времени для их подачи», — комментируют в Минсоцполитики.
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2. Предоставить возможность получать такую ​​помощь:
  • детям, устроенным в семье патронатного воспитателя; патронатным воспитателям; детям, временно устроенным в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);
  • лицам по достижении возраста 55 лет;
  • лицам с инвалидностью ІІІ группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);
  • лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;
  • лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена ​​инвалидность;
  • лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.
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«Надеемся, в ближайшее время разработанные изменения в законодательство будут поддержаны правительством, а семьи, в которых есть такие лица, смогут получить выплаты начиная с марта», — добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • с 1 марта в Украине был изменен общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — теперь для расчета будет совокупный доход всех членов семьи переселенцев;
  • в Министерстве социальной политики ожидают, что помощь на проживание с 1 марта в Украине будут получать около 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц; на выплаты в текущем месяце по этой статье в бюджете предусмотрено около 4 миллиардов;
  • в Кабинете Министров обсуждают изменения в постановление об утверждении порядка предоставления помощи на проживание внутриперемещенных лиц.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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