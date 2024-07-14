Гетманцев объяснил, почему в Украине ускорилась инфляция — Finance.ua

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Гетманцев объяснил, почему в Украине ускорилась инфляция

Казна и Политика
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Гетманцев объяснил, почему в Украине ускорилась инфляция
Гетманцев объяснил, почему в Украине ускорилась инфляция
В Украине существенно ускорилась инфляция — в июне годовой показатель достиг 4,8%. Одной из возможных причин является повышение тарифов на электроэнергию.
Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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Ссылаясь на данные Государственной службы статистики, он отметил, что с начала года потребительские цены выросли на 4,3% (к декабрю 2023 года).
Он отмечает, что июньская инфляция стала самой большой за последние 20 месяцев (с октября 2022 года). В 20 веке самый большой всплеск цен в июне наблюдался только в далеком 2000 году (3,7%) и в 2022-м (3,1%).
«Основной вклад в ускорение инфляции в июне имел рост тарифов на электроэнергию для населения с 1 июня 2024 года, которые, по оценке Госстата, выросли на 63,6%», — пояснил нардеп.
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Среди непродовольственных товаров и услуг сильнее всего подорожали железнодорожные пассажирские перевозки (на 10%).
В то же время рост стоимости электроэнергии отразился не на всем — что-то даже подешевело, например одежда и обувь — на 2,5%.
Продовольственные товары в июне подорожали умеренно — на 0,5%. Наиболее заметно изменились цены на яйца (+15,5%) и сахар (+3,2%), и Гетманцев это объясняет значительным снижением цен на эти товары с начала года. Больше всего подешевели молоко (-0,7%), мясо (-0,6%).
В годовом исчислении (к июню-2024) потребительская инфляция ускорилась до 4,8% с 3,3% в мае. Это заметно выше по сравнению с Польшей (2,6%), Венгрией (3,7%) и Европейским Союзом (2,5%) в целом.
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Кроме повышения тарифов на электроэнергию, давление на цены обусловлено:
  • расходами бизнеса на оплату труда;
  • расходами по энергопитанию, в т. ч. из альтернативных источников;
  • дальнейшим восстановлением потребительского спроса;
  • постепенной девальвацией гривны (на 8,4% за первое полугодие по среднему курсу).
Во второй половине года потребительская инфляция может дополнительно возрасти из-за повышения акцизов на топливо.
Впрочем, относительно жесткая монетарная политика с сохранением контролируемых инфляционных ожиданий продолжает ее сдерживать. Нацбанк прогнозирует, что годовая инфляция в Украине составит 8,2%.
Напомним, ранее Гетманцев сообщал, что Украина избежит полноценного дефолта даже в случае, если до 1 августа не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга.
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По материалам:
Finance.ua
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