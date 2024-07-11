Продукти в Україні подешевшали за останній рік: як змінилися ціни — Finance.ua

Продукти в Україні подешевшали за останній рік: як змінилися ціни Сьогодні 09:38 — Особисті фінанси

Продукти в Україні подешевшали за останній рік: як змінилися ціни

Середні ціни на продукти харчування в Україні в червні 2024 року, порівняно з червнем минулого року, знизилися на 0,1%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали:

олія — на 15,8%,

сир і м’який сир — на 8,1%,

молоко — на 7,7%,

хліб — на 7,4%,

риба та продукти з риби — на 6,4%,

фрукти — на 6%,

безалкогольні напої — на 5,3%.

Крім того, макаронні вироби подорожчали на 0,9%, хліб та хлібопродукти — на 0,8%, м’ясо та м’ясопродукти — на 0,4%.

Водночас соняшникова олія подешевшала за рік на 10,9%, цукор — на 11,5%, овочі — на 17,9%, яйця — на 22,4%.

Довідка Finance.ua:

За оцінками НБУ, споживча інфляція прискориться, зокрема, через поступове вичерпання ефектів минулорічних урожаїв та ефектів перенесення девальвації гривні.

За даними продовольчого агентства ООН (ФАО), у червні 2024 року світові оптові ціни на основні продукти харчування були на 2,1% нижчими за своє значення роком раніше.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.