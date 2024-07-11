Продукти в Україні подешевшали за останній рік: як змінилися ціни — Finance.ua

Продукти в Україні подешевшали за останній рік: як змінилися ціни
Середні ціни на продукти харчування в Україні в червні 2024 року, порівняно з червнем минулого року, знизилися на 0,1%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали:
- олія — на 15,8%,
- сир і м’який сир — на 8,1%,
- молоко — на 7,7%,
- хліб — на 7,4%,
- риба та продукти з риби — на 6,4%,
- фрукти — на 6%,
- безалкогольні напої — на 5,3%.
Крім того, макаронні вироби подорожчали на 0,9%, хліб та хлібопродукти — на 0,8%, м’ясо та м’ясопродукти — на 0,4%.
Водночас соняшникова олія подешевшала за рік на 10,9%, цукор — на 11,5%, овочі — на 17,9%, яйця — на 22,4%.
Довідка Finance.ua:
- За оцінками НБУ, споживча інфляція прискориться, зокрема, через поступове вичерпання ефектів минулорічних урожаїв та ефектів перенесення девальвації гривні.
- За даними продовольчого агентства ООН (ФАО), у червні 2024 року світові оптові ціни на основні продукти харчування були на 2,1% нижчими за своє значення роком раніше.
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