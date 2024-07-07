Чи буде в Україні повноцінний дефолт: відповідь Гетманцева — Finance.ua

Чи буде в Україні повноцінний дефолт: відповідь Гетманцева Сьогодні 11:18 — Казна та Політика

Чи буде в Україні повноцінний дефолт: відповідь Гетманцева

Україна уникне повноцінного дефолту навіть у разі, якщо до 1 серпня не вдасться домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев, коментуючи статтю The Economist.

Раніше видання написало , що Україна має місяць (мораторій на виплати приватним іноземним власникам облігацій закінчується 1 серпня), щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу і уникнути дефолту.

Гетманцев нагадав, що зараз тривають переговори щодо реструктуризації боргу з комерційними кредиторами, власниками єврооблігацій на суму близько 20 млрд доларів.

«Всі розуміють, що війна продовжується. Україна 60% свого бюджету витрачає на сектор безпеки і оборони, і не зможе собі дозволити обслуговувати цю частину державного боргу. Бо якщо взяти тільки єврооблігації, то у найближчі 4 роки (2024−2027) ми маємо виплатити близько 13,5 млрд доларів відсотків і тіла кредиту з них, в тому числі у 2024 році — 4,5 млрд доларів», — написав він.

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З огляду на те, що таких коштів у бюджеті України немає, нардеп прогнозує, що угода у будь-якому випадку буде. Питання в тому, чи це буде повноцінна реструктуризація (зі списанням основної частини боргу) чи продовження відстрочки за виплатами, що діє останні два роки.

При цьому Гетманцев допускає, що сторони можуть фізично не встигнути зафіксувати угоду до 1 серпня.

У такому разі це може бути певним чином відображено рейтинговими агенціями як технічний дефолт. Але, наголосив він, принципово нічого не зміниться — повноцінного дефолту не буде.

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«Ринки і так розуміють, що допоки триває війна і немає визначеності щодо її завершення, ми не зможемо обслуговувати борги за євро-облігаціями на звичайних умовах. Тобто хто би що не говорив де-юре — ми не є і не будемо у стані дефолту, бо змогли договоритись із кредиторами і перенести виплати. І в цьому плані дуже важливо, щоб Україна і надалі діяла як передбачуваний боржник», — написав нардеп.

Гетманцев наголосив, що у повноцінному дефолті ні кредитор, ні боржник не зацікавлені.

Нагадаємо, Україна повідомила інвесторам, що розраховує на успіх своєї мети з реструктуризації боргу до закінчення терміну дії мораторію на виплати до 1 серпня (переговори можуть бути продовжені і після цієї дати, за умови ухвалення низки рішень. — Ред.).

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