В України є місяць, щоб розібратися з можливим дефолтом, — The Economist Сьогодні 09:38

В України є місяць, щоб розібратися з можливим дефолтом, — The Economist

Вже 1 серпня закінчується пільговий період, протягом якого Україна не платила за зовнішніми боргами. Варіанти два — домовитися про продовження терміну заморожування обслуговування боргу або фактичний дефолт.

Про це пише The Economist.

У 2022 році Україні вдалося домовитися про відтермінування платежів інвесторам в зовнішній борг країни з огляду на повномасштабну війну.

Тож протягом останніх двох років кредитори України погодилися призупинити виплати з обслуговування боргу. Відстрочка — як від державних, так і від приватних кредиторів — становить 15% ВВП на рік. Якби ці виплати відбувалися, вони стали б другою за величиною статтею державних витрат (після витрат на оборону).

МВФ хоче, щоб Міністерство фінансів України домовилося про списання, але така угода здається малоймовірною за наявний час.

На початку червня відбувалися закриті зустрічі із власниками єврооблігацій, які володіють 20% єврооблігацій України, з пропозицією щодо реструктуризації. Мінфін запропонував два варіанти, які передбачають номінальне скорочення боргу за єврооблігаціями до 60% з потенційним зниженням до 25% у випадку суттєвого покращення економічної ситуації протягом періоду дії Програми МВФ.

Це б дало змогу зекономити 10 млрд доларів на боргових платежах до 2027 року та зберегти боргову стійкість у рамках програми EFF. Утім, поки домовитися не вдалося.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначав, що консультації продовжаться.

«Я знаю, що ми просимо приватних кредиторів докласти значних зусиль з їхнього боку, але без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати нашу оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх наших партнерів як з державного, так і з приватного секторів», — зазначив міністр.

hromadske За матеріалами:

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