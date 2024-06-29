МВФ схвалив виділення Україні траншу — Finance.ua

МВФ схвалив виділення Україні траншу Сьогодні 11:21 — Казна та Політика

МВФ схвалив виділення Україні траншу

Міжнародний валютний фонд затвердив виділення траншу в розмірі $2,2 млрд на підтримку державного бюджету України.

Про це йдеться в повідомленні МВФ.

Зазначається, що Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF) й ухвалила рішення про виділення коштів.

У МВФ вважають, що попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні орієнтири на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням.

«Українська економіка продовжує залишатися стійкою, хоча перспективи дуже невизначені. Стійкий імпульс реформ та своєчасне надання зовнішньої підтримки необхідні для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, а також посилення інституційних реформ для прокладання шляху до вступу до Європейського Союзу», — ідеться в повідомленні.

У перспективі МВФ очікує уповільнення темпів відновлення, особливо з огляду на атаки на енергетичну інфраструктуру України, а також високі ризики, пов’язані з невизначеністю, спричиненою війною.

З урахуванням цих $2,2 млрд загальний обсяг виплат у рамках програми МВФ сягне близько $7,6 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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