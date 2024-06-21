Шмигаль переговорив з МВФ про структурні маяки та реформи: очікує наступний транш у 2,2 млрд дол. наприкінці червня — Finance.ua

Шмигаль переговорив з МВФ про структурні маяки та реформи: очікує наступний транш у 2,2 млрд дол. наприкінці червня Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Шмигаль переговорив з МВФ про структурні маяки та реформи: очікує наступний транш у 2,2 млрд дол. наприкінці червня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Україна отримає 2,2 мільярда доларів від МВФ в межах програми EFF на суму 15,6 мільярда доларів до кінця цього місяця, і повідомив, що обговорив з представницею Фонду перебіг реформ та реалізацію структурних маяків.

«Розраховуємо на підтримку Ради директорів МВФ наприкінці цього місяця, рішення якої принесе Україні $2,2 млрд у межах програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів», — вказав Шмигаль у Telegram.

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З його слів, під час зустрічі з першою заступницею директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Гітою Гопінах подякував за успішну роботу над четвертим переглядом програми.

«Обговорили перебіг реформ та реалізацію структурних маяків, які лягли в основу української „Матриці реформ“. Особливу увагу приділили макроекономічним питанням. Привітав рішення країн G7 спрямувати Україні 50 млрд доларів, які погашатимуться за рахунок відсотків із заморожених російських активів. Кошти очікуємо вже цього року. Це посилить економічну спроможність нашої держави в протидії російській агресії», — зазначив прем’єр.

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Він висловив вдячність МВФ за послідовну підтримку, «що допомагає Україні вистояти й продовжувати боротьбу за свободу та демократичні цінності».

УНН За матеріалами:

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