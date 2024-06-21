Шмигаль переговорив з МВФ про структурні маяки та реформи: очікує наступний транш у 2,2 млрд дол. наприкінці червня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шмигаль переговорив з МВФ про структурні маяки та реформи: очікує наступний транш у 2,2 млрд дол. наприкінці червня

Казна та Політика
9
Шмигаль переговорив з МВФ про структурні маяки та реформи: очікує наступний транш у 2,2 млрд дол. наприкінці червня
Шмигаль переговорив з МВФ про структурні маяки та реформи: очікує наступний транш у 2,2 млрд дол. наприкінці червня
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Україна отримає 2,2 мільярда доларів від МВФ в межах програми EFF на суму 15,6 мільярда доларів до кінця цього місяця, і повідомив, що обговорив з представницею Фонду перебіг реформ та реалізацію структурних маяків.
«Розраховуємо на підтримку Ради директорів МВФ наприкінці цього місяця, рішення якої принесе Україні $2,2 млрд у межах програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів», — вказав Шмигаль у Telegram.
Читайте також
З його слів, під час зустрічі з першою заступницею директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Гітою Гопінах подякував за успішну роботу над четвертим переглядом програми.
«Обговорили перебіг реформ та реалізацію структурних маяків, які лягли в основу української „Матриці реформ“. Особливу увагу приділили макроекономічним питанням. Привітав рішення країн G7 спрямувати Україні 50 млрд доларів, які погашатимуться за рахунок відсотків із заморожених російських активів. Кошти очікуємо вже цього року. Це посилить економічну спроможність нашої держави в протидії російській агресії», — зазначив прем’єр.
Читайте також
Він висловив вдячність МВФ за послідовну підтримку, «що допомагає Україні вистояти й продовжувати боротьбу за свободу та демократичні цінності».
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.