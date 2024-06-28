Транш від МВФ у $2,2 мільярда уряд очікує наступного тижня — Шмигаль Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Транш від МВФ у $2,2 мільярда уряд очікує наступного тижня — Шмигаль

Якщо сьогодні Рада директорів МВФ схвалить рішення про надання Україні траншу у 2,2 млрд доларів, то фінансова допомога надійде на початку наступного тижня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі марафону «Єдині новини».

«Ми сподіваємося сьогодні отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ, і вже у понеділок — вівторок очікуємо наступний транш 2, 2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Ми продовжуємо програму з МВФ. Вона загалом розрахована на 4 роки та охоплює співпрацю з країнами G7 на загальну суму 122 млрд доларів бюджетної підтримки України», — сказав він.

Шмигаль також нагадав, що ЄС Україна підписала ще одну кредитну угоду на суму 27 млрд у межах Ukraine Facility.

«Вчора ми отримали за цією угодою перший транш 1,9 млрд євро від ЄС. Перед тим, навесні, Україна отримала 6 млрд євро за попередньою кредитною угодою», — сказав він.

Прем’єр-міністр додав, що цього року загалом від ЄС Україна очікує 16 млрд євро, що допоможе виконати всі соціальні зобов’язання перед громадянами.

Укрінформ За матеріалами:

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