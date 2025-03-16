Гетманцев назвал результаты программы «Нацкешбэк» неутешительными — Finance.ua
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Гетманцев назвал результаты программы «Нацкешбэк» неутешительными

Казна и Политика
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Гетманцев назвал результаты программы «Нацкешбэк» неутешительными
Гетманцев назвал результаты программы «Нацкешбэк» неутешительными, Фото: freepik
За декабрь-январь гражданам, участвовавшим в программе «Национальный кешбэк», выплатили 714 млн гривен, хотя общая накопленная сумма составила 850 млн гривен. Выплаты начались с задержкой — только 7 марта, хотя обещали старт в феврале.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Скольким украинцам уже выплатили

По его расчетам, на сегодняшний день средства получили 3,4 млн человек — в среднем по ₴210 грн на человека за декабрь-январь, или по ₴105 грн в месяц.
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В целом с момента старта программы (сентябрь 2024 — январь 2025) украинцам перечислили ₴1,1 млрд, хотя в 2024 году планировали выделить ₴3 млрд. Гетманцев заметил, что в связи с низким интересом потребителей средства не были потрачены.

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«Учитывая, что сумма уплачена за 6 месяцев (в среднем менее чем по 200 млн грн в месяц), она, очевидно, не стала серьезной поддержкой (как анонсировали в свое время авторы программы) для развития экономики», — пишет Гетманцев.
Из интересного: максимальной выплаты в ₴3000 к этому времени достигли всего 1208 украинцев.
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Гетманцев отметил, что количество производителей, участвующих в программе, растет очень медленно, что свидетельствует о «существенном замедлении» интереса к программе:
  • середина ноября 2024 года — 1586 производителей (324 тыс. товаров);
  • по состоянию на 3 февраля — более 1700 производителей (365 тыс. товаров);
  • по состоянию на 7 марта — 1756 производителей (369 тыс. товаров).
«Также возникают вопросы по количеству лиц, которых в Минэкономики называют активными пользователями Нацкешбэка. К началу января таких было 4,5 миллиона, к началу февраля — уже более 5 миллионов, а выплаты за декабрьские и январские расходы получили всего 3,4 млн граждан. Разница свидетельствует либо о ошибочном применении термина „активные пользователи программы“, либо об ошибке в расчетах», — заключает нардеп.
Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, программа стимулирования отечественного производства «Национальный кешбэк» должна запустить спираль экономического роста для украинского бизнеса; она является стратегической и будет продолжаться и далее.

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По материалам:
Finance.ua
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