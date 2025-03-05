Украинцы до сих пор не получили нацкешбэк: что известно о задержке выплат — Finance.ua
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Украинцы до сих пор не получили нацкешбэк: что известно о задержке выплат

Личные финансы
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Украинцы до сих пор не получили нацкешбэк: что известно о задержке выплат
Украинцы до сих пор не получили нацкешбэк: что известно о задержке выплат
В Украине до сих пор не выплатили средства по программе «Национальный кешбэк» за декабрь и январь. Однако пользующихся программой украинцев заверили, что ситуация под контролем.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
Там отметили, что правительство уже выделило средства и кешбэк скоро перечислят. При этом точной даты не указали.
«Хорошая новость: Национальный кешбэк скоро будет на вашей карте. Правительство уже выделило средства, но понадобилось чуть больше времени на операционные процессы. Платежи обрабатывают, и 3,4 млн украинцев получат 714 млн грн кешбэка за декабрь и январь совсем скоро. Минэкономики с партнерами активно работает, чтобы кешбэк поступил как можно скорее», — говорится в сообщении.
«Выплаты Национального кешбэка за декабрь и январь уже в обработке. Понимаем, что многие украинцы ожидают выплаты кешбэка, которая обычно приходит в 20-х числах месяца. Ведь для многих это финансовая поддержка», — добавили в Министерстве экономики.
Ведомство отмечает, что все выплаты состоятся в полном объеме. Правительство уже выделило необходимые средства, однако операционные процессы требуют немного больше времени.

Справка Finance.ua:

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что программа стимулирования отечественного производства «Национальный кешбэк» должна запустить спираль экономического роста для украинского бизнеса; она является стратегической и будет продолжаться.
Программа «Национальный кешбэк» будет продолжаться в следующие годы, задержку с выплатами за декабрь и январь профинансируют в ближайшие дни.
Напомним, в феврале в Минэкономики сообщили, что в январе 2025 года украинцы накопили 414 миллионов гривен кешбэка, а общая сумма накоплений за два месяца составляет 850 миллионов гривен.
На что можно потратить средства национального кешбэка:
  • коммуналку;
  • донаты;
  • военные облигации;
  • медицину;
  • образование.
Детальнее о программе читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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