Более половины средств «Зимової єПідтримки» и «Нацкешбэка» украинцы потратили на оплату ЖКУ — Finance.ua

Более половины средств «Зимової єПідтримки» и «Нацкешбэка» украинцы потратили на оплату ЖКУ Сегодня 14:19 — Казна и Политика

Более половины средств «Зимової єПідтримки» и «Нацкешбэка» украинцы потратили на оплату ЖКУ

Украинцы направляют 56% средств из программ «Зимова єПідтримка» и «Национальный кешбэк» на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Общая сумма средств, потраченных украинцами за период с 25 октября 2024 по 1 февраля 2025 года, составляет 6,7 млрд гривен из полученных 9,6 млрд.

Сколько и на что тратят средства

На оплату коммунальных услуг было направлено 3,8 миллиарда гривен.

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Среди других популярных расходов — телекоммуникации, в том числе мобильная связь (1,4 миллиарда гривен), а также заведения питания (386 миллионов гривен).

В самые популярные категории расходов украинцев также вошли:

лекарства — 189 миллионов гривен;

компьютерные сети и информационные услуги — 187 миллионов гривен;

благотворительность — 177 миллионов гривен;

книги и другая печатная продукция — 147 миллионов гривен;

железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт — 90 миллионов гривен;

кинотеатры — 47 миллионов гривен;

почтовые услуги — 42 миллиона гривен;

кабельное, спутниковое и другое платное телевидение, радиоуслуги — 29 миллионов гривен.

В Минэкономики отметили, что завки на выплату 1000 гривен подали 12 миллионов человек, среди них почти три миллиона — на выплаты для детей.

Напомним, граждане могут расторгнуть соглашение и выйти из программы «Национальный кешбэк», после чего больше не будут получать кешбэк за свои покупки.

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