Более половины средств «Зимової єПідтримки» и «Нацкешбэка» украинцы потратили на оплату ЖКУ — Finance.ua
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Более половины средств «Зимової єПідтримки» и «Нацкешбэка» украинцы потратили на оплату ЖКУ

Казна и Политика
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Более половины средств «Зимової єПідтримки» и «Нацкешбэка» украинцы потратили на оплату ЖКУ
Более половины средств «Зимової єПідтримки» и «Нацкешбэка» украинцы потратили на оплату ЖКУ
Украинцы направляют 56% средств из программ «Зимова єПідтримка» и «Национальный кешбэк» на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщили в Министерстве экономики.
Общая сумма средств, потраченных украинцами за период с 25 октября 2024 по 1 февраля 2025 года, составляет 6,7 млрд гривен из полученных 9,6 млрд.

Сколько и на что тратят средства

На оплату коммунальных услуг было направлено 3,8 миллиарда гривен.

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Среди других популярных расходов — телекоммуникации, в том числе мобильная связь (1,4 миллиарда гривен), а также заведения питания (386 миллионов гривен).
В самые популярные категории расходов украинцев также вошли:
  • лекарства — 189 миллионов гривен;
  • компьютерные сети и информационные услуги — 187 миллионов гривен;
  • благотворительность — 177 миллионов гривен;
  • книги и другая печатная продукция — 147 миллионов гривен;
  • железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт — 90 миллионов гривен;
  • кинотеатры — 47 миллионов гривен;
  • почтовые услуги — 42 миллиона гривен;
  • кабельное, спутниковое и другое платное телевидение, радиоуслуги — 29 миллионов гривен.
В Минэкономики отметили, что завки на выплату 1000 гривен подали 12 миллионов человек, среди них почти три миллиона — на выплаты для детей.
Напомним, граждане могут расторгнуть соглашение и выйти из программы «Национальный кешбэк», после чего больше не будут получать кешбэк за свои покупки.

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По материалам:
Finance.ua
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