Где в Украине самые высокие пенсии: ПФУ обнародовал свежие данные — Finance.ua

Где в Украине самые высокие пенсии: ПФУ обнародовал свежие данные
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по средней пенсии на 1 апреля 2023 года. В Украине насчитывается 10,7 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 238 гривен.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве — 7 129 гривен. Далее следуют Донецкая (6560 гривен), Луганская (6049 гривен) и Днепропетровская области (5804 гривны).
Самые низкие пенсии в Тернопольской (3998 гривен), Закарпатской (4164 гривны) и Черновицкой (4182 гривны) областях.
Справка Finance.ua:
- В прошлом году общие расходы Пенсионного фонда Украины составили 590,1 млрд грн, из них на пенсионные выплаты ушло 97,3%. Для сравнения, расходы ПФУ в течение 2021 года составили 520,9 млрд грн;
- 2,32 млн пенсионеров получают выплаты через Укрпочту;
- Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определено, что пенсии по выслуге лет, назначенные на условиях Закона Украины «О пенсионном обеспечении», до достижения получателями пенсионного возраста не пересчитываются.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью