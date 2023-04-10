Польская пенсия для украинцев: что нужно знать и как оформить — Finance.ua

Польская пенсия для украинцев: что нужно знать и как оформить Сегодня 13:01 — Личные финансы

Польская пенсия для украинцев: что нужно знать и как оформить

Если вы украинец и работаете в Польше, вы можете получать польскую пенсию.

Об этом пишет Gremi Personal.

Кто может получать пенсию в Польше?

В 2012 году Польша и Украина подписали соглашение о социальном обеспечении. Согласно ей, граждане Украины могут получать как минимум минимальную пенсию в Польше при определенных условиях.

Можете ли вы оформить пенсию? Следует отвечать следующим требованиям:

ваше последнее место работы — в Польше, и вы были трудоустроены официально;

вы работали по трудовому договору (umowa o pracę) или по договору доверенности (umowa zlecenie);

или по договору доверенности (umowa zlecenie); вы достигли пенсионного возраста в Польше, то есть вам не менее 60 лет (для женщин) или 65 (для мужчин);

или 65 (для мужчин); у вас минимальный трудовой стаж: 20 лет для женщин и 25 — для мужчин;

и 25 — для мужчин; ваш общий стаж включает сумму лет работы в Польше и в Украине (минимальный стаж по работе в каждой из стран в этом случае нет).

нет). вы постоянно живете в Польше.

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В Польше минимальная пенсия в этом году составляет 1445,48 злотых в месяц (около 12 400 гривен). Минимальная пенсия в Украине — 2,5 тысячи гривен в месяц (менее 300 злотых по официальному курсу по состоянию на март 2023 года).

Примеры расчета

1. Вы — гражданин Украины, но постоянно живете в Польше. В Украине вы проработали официально (т.е. имеете подтвержденный стаж) в течение 23,5 лет. Затем вы нашли работу в Польше, переехали и работали 1,5 года. Когда вам исполнится 65, вы можете претендовать на пенсию в польском ZUS. Периоды труда в двух странах не должны накладываться. То есть, если вы работали в двух странах одновременно, стаж в этот срок не удваивается.

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2. Вы живете в Польше и получаете украинскую пенсию (за стаж в Украине) — в пересчете это, скажем, 200 злотых. От польского ZUS за годы работы в Польше вы будете иметь другие 100 злотых. ZUS доплатит 1145 злотых, чтобы кроме этих выплат за стаж у вас была минимальная пенсия по возрасту. В общем, начисления могут быть больше, и размер вашей польской пенсии зависит от уровня зарплаты, которую вы получали на рабочем месте в Польше, и взносов, уплаченных в ZUS.

Оформление пенсии в Польше

1. Обратитесь в ZUS по месту жительства. Принесите оригиналы документов:

паспорт;

номер PESEL;

Карту побыта;

регистрационный номер карты налогоплательщика;

документы о трудовом стаже (трудовая книжк, справка, диплом, военный билет).

Для будущих выплат необходимо предоставить реквизиты счета в польском банке. Внимание — это должен быть личный счет для выплат в валюте.

2. Работники ZUS заполнят и заверят формуляры и копии документов.

3. Заполненный пакет направляется в Пенсионный фонд Украины.

Если решение о выдаче пенсии — положительное, вы будете получать пенсионные выплаты. Они будут поступать ежеквартально на счет в евро по официальному курсу Национального банка.

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