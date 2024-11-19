Где в ЕС самый высокий уровень удовлетворенности работой среди работников — Finance.ua

Где в ЕС самый высокий уровень удовлетворенности работой среди работников Сегодня 08:02 — Личные финансы

Где в ЕС самый высокий уровень удовлетворенности работой среди работников

Половина работников в 10 европейских странах сообщили, что ежедневно испытывают стресс, связанный с работой, а треть утверждает, что они не верят в достаточные возможности для достижения своих карьерных целей. Треть рассматривает возможность смены работы в течение следующих шести месяцев, а 58% уверены, что смогут найти другую работу, которая будет отвечать их потребностям. Более всего довольны своей работой работники в Нидерландах.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные опроса ManpowerGroup.

Стресс на рабочем месте

Опрос показывает, что стресс на рабочем месте — явление, очень распространенное в Европе. В среднем 48% работников в 10 европейских странах сообщают о ежедневном стрессе на работе, причем уровень существенно отличается между странами.

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Лидирует Испания. Следом идут Швеция, Италия и Польша.

Работники Нидерландов сообщили о самом низком уровне, за ними следуют Норвегия и Швейцария.

Несмотря на уровень стресса, две трети (65%) работников ощущают баланс между работой и личной жизнью. Франция сообщила о самом низком уровне — 59%, за ним идут Германия и Швейцария — 60%. Напротив, работники в Нидерландах сообщили о самом высоком уровне — 73%.

Возможность смены работы

На вопрос: «Насколько вероятно, что вы смените работу по собственной инициативе в ближайшие полгода?» 34% работников в Европе ответили «вероятно» или «весьма вероятно», что указывает на низкую удовлетворенность работой среди этой группы.

Этот показатель почти соответствует среднему европейскому показателю в большинстве стран, колеблясь от 28% в Норвегии до 37% в Польше.

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71% работников в 10 европейских странах уверены, что они не будут менять работу в ближайшие шесть месяцев. Однако четверть (25%) выражает обеспокоенность потерей работы, в то время как остальные 4% нейтрально относятся к этому вопросу.

Страх потерять работу самый низкий в Норвегии, только 18% работников выражают обеспокоенность. Напротив, трое из 10 работников в Испании и Польше (по 29%) сообщают о самом высоком уровне беспокойства по поводу вынужденной потери работы.

Карьерные возможности

Треть (35%) респондентов считает, что для достижения своих карьерных целей им недостаточно возможностей для продвижения по службе или движения внутри организации. Такое восприятие выше в Норвегии (41%), за ней следуют Швейцария (39%) и Швеция (38%).

Самый высокий уровень удовлетворенности своей текущей работой у работников в Нидерландах, тогда как Норвегия занимает место пониже. «Мы считаем, что ключевым фактором является передовой опыт работодателя. К примеру, 42% работников в Нидерландах сообщили, что прошли обучение в течение последних шести месяцев, по сравнению с 37% их коллег в Норвегии», — пояснили отметили авторы исследования.

Справка Finance.ua:

несмотря на обеспокоенность стоимостью жилья, уровень удовлетворенности им остается высоким во многих странах Европы. Более всего довольны своим жильем жители Нидерландов и Румынии: 84% опрошенных заявили, что они удовлетворены;

уровень безработицы в еврозоне с учетом сезонных изменений составил 6,3% в сентябре 2024 года, снизившись с 6,6% в сентябре 2023 года. По данным Евростата, уровень безработицы в ЕС составил 5,9% в сентябре 2024 года против 6,1% в сентябре 2023 года.

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