Самые недооцененные города Европы, которые следует посетить в 2025 году — Finance.ua

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Самые недооцененные города Европы, которые следует посетить в 2025 году

Мир
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Самые недооцененные города Европы, которые следует посетить в 2025 году
Самые недооцененные города Европы, которые следует посетить в 2025 году
Международный портал о развлечениях и культурной жизни Time Out составил рейтинг самых недооцененных туристами направлений в Европе, которые следует посетить в следующем году.
В рейтинг вошел 21 город. Time Out призывает путешественников обязательно посетить их в 2025 году, потому что они этого стоят.
На первом месте старинный город-крепость Ульцинь в Черногории, стоящий на побережье Адриатического моря.
На втором месте — маленький университетский городок Орхус, расположенный на полуострове Ютландия в Дании. Этот город датчане еще называют «городом улыбок».
А на третьем месте — парк Пенеда-Жереш в Португалии. Он является частью Всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО. Там живут тысячи видов животных — косули, дикие пони, волки и хищные птицы.
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Рейтинг самых недооцененных туристических направлений Европы

  1. Город Ульцинь, Черногория;
  2. Город Орхус, Дания;
  3. Национальный парк Пенеда-Жереш, Португалия;
  4. Остров Гоцо, Мальта;
  5. Архипелаг Вестманнаэйяр, Исландия;
  6. Город Пловдив, Болгария;
  7. Горнолыжный курорт Леви, Лапландия, Финляндия;
  8. Город Берген, Норвегия;
  9. Город Клуж-Напока, Румыния;
  10. Регион Эмилия-Романья, Италия;
  11. Тарту, Эстония.
  12. Регион Эстремадура, Испания.
  13. Фарерские острова;
  14. Город Вильнюс, Литва;
  15. Город Баня-Лука, Босния и Герцеговина;
  16. Имотские озера, Хорватия;
  17. Город Дордрехт, Нидерланды;
  18. Регион Ланди, Франция;
  19. Острова Силли, Великобритания;
  20. Термальный курорт Памуккале, Турция;
  21. Остров Понца, Италия.
По материалам:
Телеканал 24
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