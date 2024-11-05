Самые недооцененные города Европы, которые следует посетить в 2025 году — Finance.ua

Самые недооцененные города Европы, которые следует посетить в 2025 году
Международный портал о развлечениях и культурной жизни Time Out составил рейтинг самых недооцененных туристами направлений в Европе, которые следует посетить в следующем году.
В рейтинг вошел 21 город. Time Out призывает путешественников обязательно посетить их в 2025 году, потому что они этого стоят.
На первом месте старинный город-крепость Ульцинь в Черногории, стоящий на побережье Адриатического моря.
На втором месте — маленький университетский городок Орхус, расположенный на полуострове Ютландия в Дании. Этот город датчане еще называют «городом улыбок».
А на третьем месте — парк Пенеда-Жереш в Португалии. Он является частью Всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО. Там живут тысячи видов животных — косули, дикие пони, волки и хищные птицы.
Рейтинг самых недооцененных туристических направлений Европы
- Город Ульцинь, Черногория;
- Город Орхус, Дания;
- Национальный парк Пенеда-Жереш, Португалия;
- Остров Гоцо, Мальта;
- Архипелаг Вестманнаэйяр, Исландия;
- Город Пловдив, Болгария;
- Горнолыжный курорт Леви, Лапландия, Финляндия;
- Город Берген, Норвегия;
- Город Клуж-Напока, Румыния;
- Регион Эмилия-Романья, Италия;
- Тарту, Эстония.
- Регион Эстремадура, Испания.
- Фарерские острова;
- Город Вильнюс, Литва;
- Город Баня-Лука, Босния и Герцеговина;
- Имотские озера, Хорватия;
- Город Дордрехт, Нидерланды;
- Регион Ланди, Франция;
- Острова Силли, Великобритания;
- Термальный курорт Памуккале, Турция;
- Остров Понца, Италия.
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