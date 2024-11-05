Самые недооцененные города Европы, которые следует посетить в 2025 году — Finance.ua

Самые недооцененные города Европы, которые следует посетить в 2025 году Сегодня 05:05 — Мир

Самые недооцененные города Европы, которые следует посетить в 2025 году

Международный портал о развлечениях и культурной жизни Time Out составил рейтинг самых недооцененных туристами направлений в Европе, которые следует посетить в следующем году.

В рейтинг вошел 21 город. Time Out призывает путешественников обязательно посетить их в 2025 году, потому что они этого стоят.

На первом месте старинный город-крепость Ульцинь в Черногории, стоящий на побережье Адриатического моря.

На втором месте — маленький университетский городок Орхус, расположенный на полуострове Ютландия в Дании. Этот город датчане еще называют «городом улыбок».

А на третьем месте — парк Пенеда-Жереш в Португалии. Он является частью Всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО. Там живут тысячи видов животных — косули, дикие пони, волки и хищные птицы.

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Рейтинг самых недооцененных туристических направлений Европы

Город Ульцинь, Черногория; Город Орхус, Дания; Национальный парк Пенеда-Жереш, Португалия; Остров Гоцо, Мальта; Архипелаг Вестманнаэйяр, Исландия; Город Пловдив, Болгария; Горнолыжный курорт Леви, Лапландия, Финляндия; Город Берген, Норвегия; Город Клуж-Напока, Румыния; Регион Эмилия-Романья, Италия; Тарту, Эстония. Регион Эстремадура, Испания. Фарерские острова; Город Вильнюс, Литва; Город Баня-Лука, Босния и Герцеговина; Имотские озера, Хорватия; Город Дордрехт, Нидерланды; Регион Ланди, Франция; Острова Силли, Великобритания; Термальный курорт Памуккале, Турция; Остров Понца, Италия.

Телеканал 24 По материалам:

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