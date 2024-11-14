Самые дешевые страны Европы для проживания (инфографика) — Finance.ua

Самые дешевые страны Европы для проживания (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Самые дешевые страны Европы для проживания (инфографика)

Согласно отчетам Евростата, средний индекс цен на товары широкого потребления, то есть расходы на потребительские товары и услуги, оставляет значительный отпечаток на общую стоимость жизни.

Индексы показывают, насколько повысились или снизились цены в определенных категориях по сравнению со средними показателями по ЕС. Об этом сообщает visitukraine.today.

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Самые дорогие страны

Стоимость проживания в Ирландии и Дании в 2024 году составляет 146% и 145% в соответствии со средним показателем по ЕС, что делает эти страны одними из самых дорогих для проживания.

Наиболее доступные страны

Румыния (58% среднего показателя по ЕС), Болгария (59%) и Польша (62%) возглавляют рейтинг наиболее доступных стран для проживания в 2024 году. У этих стран самые низкие цены на продукты, одежду, жилье и транспорт.

Например, в Польше можно найти доступное жилье и низкие цены на продукты, что делает его особенно привлекательным для тех, кто ищет экономный вариант проживания в Европе.

Среди самых дешевых для проживания стран Европы есть и Венгрия. В частности, ее столица Будапешт — один из самых привлекательных городов для бюджетного проживания в Центральной Европе, если учитывать, что Будапешт является мегаполисом. Уровень стоимости жизни в Венгрии оценивается в 64% от среднего по ЕС.

Литва и Латвия предлагают низкие затраты на жизнь в сочетании с привлекательными условиями проживания. Цены в этих странах остаются значительно ниже, чем в Западной Европе.

Напомним, что по оценкам Евростата, в сентябре в ЕС безработными были 13,042 млн человек, в том числе 10,8 млн в еврозоне. По сравнению с августом количество людей без работы увеличилось на 61 тыс. в ЕС и на 13 тыс. в еврозоне, тогда как по сравнению с августом прошлого года оно сократилось на 226 тыс. в ЕС и на 330 тыс. в еврозоне.

В сентябре этого года самый высокий уровень безработицы был в:

Испании — 11,2%;

Греции — 9,3%;

Швеции — 8,5%;

Словакии — 5,2%;

Венгрии — 4,5%;

Польше — 2,9%.

Справка Finance.ua:

Самые доступные страны для экспатов в 2024 году. Издание Euronews со ссылкой на Numbeo составило рейтинг из четырех стран, где самые доступные места в Европе.

В каких странах Европы жители больше всего довольны стоимостью своего жилья.

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