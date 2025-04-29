Где и сколько можно заработать в Австрии (условия) — Finance.ua

Где и сколько можно заработать в Австрии (условия) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Где и сколько можно заработать в Австрии (условия)

Работа в Австрии для украинцев 2024—2025 стала еще доступнее. Появилась возможность получить карту RWR+, позволяющую мигранту жить и официально работать без привязки к региону или виду деятельности, пишет УНИАН

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Если вы, имея такую ​​карту, будете постоянно жить на территории государства и официально будете работать, то через пять лет сможете подать документы на ПМЖ.

Получить RWR+ смогут не все украинцы, а только те/ которые:

не менее года, начиная с 2022-го, официально работают;

оформили медицинскую страховку;

имеют «голубую карту» и не просроченный загранпаспорт;

знают немецкий язык на уровне А1 и могут подтвердить это наличием сертификата;

могут доказать факт наличия жилья, отвечающего минимальным требованиям.

Кроме того, украинец, который хочет получить RWR+, обязан иметь постоянное место работы и получать определенную зарплату. Для одиноких людей установлен нижний порог в размере 1218 евро, для семейных пар — 1921 евро, а если есть дети, то на каждого ребенка еще по 188 евро. То есть, если вы девушка, приехавшая в Австрию с ребенком, ваша зарплата должна составлять минимум 1406 евро в месяц.

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Украинец, живущий на территории Австрии более двух лет, получает карту на три года, менее двух лет — на год, но срок действия можно продлить.

Наличие карты RWR+ автоматически закрывает доступ к социальной помощи. То есть украинцы, которые ее получат, не смогут больше рассчитывать на помощь, бесплатное жилье и другие льготы. Однако есть и приятный бонус — все те годы, которые вы прожили в стране со статусом временной защиты до получения RWR+, относят к общему сроку проживания. Когда «набежит» пять лет, вы можете подавать документы на получение ПМЖ, если выполните все остальные требования.

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Кого ищут

По данным той же службы, больше всего не хватает стране работников в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства и туризма. В сезон актуальна работа в Австрии в отелях, но при условии знания языка.

Высоко ценятся люди с медицинским образованием — часто их зарплата не ниже, чем у инженеров или IT-специалистов.

Зарплаты

Минимальная зарплата в Австрии, согласно трудовой Конституции страны (ArbVG), возможна только для тех компаний, где нельзя заключить коллективный договор, или в нем нельзя прописать минимальные ставки. Хотя даже если тарифы установить получится, они все равно должны быть на уровне федеративной земли или других компаний сопредельной сферы.

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К примеру, в конце 2024 года самая высокая почасовая оплата труда для домашнего персонала была установлена ​​в Верхней Австрии — 10,71 евро, а вот техническим специалистам было бы комфортнее в Штирии — там платили 16,24 в час. Также по всей стране платят 13-ю и 14-ю зарплату, но эти деньги чаще выдают как премию на Рождество или как отпускные.

За низкоквалифицированный труд, работая по 48 часов в неделю, украинец сможет получать от 1600 до 2600 евро.

Востребованным специалистам, подтвердившим квалификацию и дипломы, а также выучившим язык, работодатели готовы платить от 3600 евро в месяц, а если профессия редкая и нужная, то даже более 4000 евро.

Справка Finance.ua:

Раньше мы писали о самых высоких средних зарплатах в Европе, то здесь ситуация в топ-10 стран следующая:

Швейцария — 8 148 евро;

Норвегия — 7 094 евро;

Дания — 6 068 евро;

Люксембург — 5 462 евро;

Бельгия — 4 511 евро;

Швеция — 4 338 евро;

Финляндия — 4 031 евро;

Нидерланды — 3 975 евро;

Франция — 3 929 евро;

Германия — 3 812 евро.

Самые низкие средние зарплаты в странах Европы таковы:

Албания — 422 евро;

Болгария — 637 евро;

Сербия — 723 евро;

Румыния — 742 евро;

Черногория — 844 евро;

Босния и Герцеговина — 861 евро;

Литва — 880 евро;

Латвия — 1 053 евро;

Венгрия — 1 066 евро;

Польша — 1114 евро.

В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.

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