Австрия сокращает расходы министерств из-за бюджетного дефицита — Finance.ua

Австрия сокращает расходы министерств из-за бюджетного дефицита Сегодня 22:09 — Мир

Австрия сокращает расходы министерств из-за бюджетного дефицита

Федеральное правительство Австрии в условиях рекордного бюджетного дефицита намерено сократить расходы министерств по меньшей мере на 1,1 миллиарда евро.

Об этом сообщает общественный вещатель ORF.

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Отмечается, что экономить планируется, прежде всего, на материальных затратах — например, на субсидиях, рекламных объявлениях и услугах внешних консалтинговых фирм.

Ведомства вместе с Министерством финансов должны до конца апреля определить, где именно можно сократить расходы и от каких проектов следует отказаться.

На 13 мая запланирована бюджетная речь министра финансов, к этому времени проект двухлетнего бюджета страны должен быть готов.

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При этом, как заявили в правительственной коалиции, в сфере безопасности и обороны значительных сокращений не будет.

Планы правительства

В целом федеральное правительство Австрии планирует сэкономить в этом году 6,4 млрд евро, а в 2026-м — более 8,7 миллиарда, в частности, за счет «сокращения расходов и повышения эффективности в управлении федеральными министерствами».

Ключевыми элементами бюджетной консолидации также должны быть отмена «климатического бонуса», реформа отпуска для обучения и пересмотр системы субсидий.

Укрінформ По материалам:

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