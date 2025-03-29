Австрия сокращает расходы министерств из-за бюджетного дефицита — Finance.ua

Австрия сокращает расходы министерств из-за бюджетного дефицита
Федеральное правительство Австрии в условиях рекордного бюджетного дефицита намерено сократить расходы министерств по меньшей мере на 1,1 миллиарда евро.
Об этом сообщает общественный вещатель ORF.
Отмечается, что экономить планируется, прежде всего, на материальных затратах — например, на субсидиях, рекламных объявлениях и услугах внешних консалтинговых фирм.
Ведомства вместе с Министерством финансов должны до конца апреля определить, где именно можно сократить расходы и от каких проектов следует отказаться.
На 13 мая запланирована бюджетная речь министра финансов, к этому времени проект двухлетнего бюджета страны должен быть готов.
При этом, как заявили в правительственной коалиции, в сфере безопасности и обороны значительных сокращений не будет.
Планы правительства
В целом федеральное правительство Австрии планирует сэкономить в этом году 6,4 млрд евро, а в 2026-м — более 8,7 миллиарда, в частности, за счет «сокращения расходов и повышения эффективности в управлении федеральными министерствами».
Ключевыми элементами бюджетной консолидации также должны быть отмена «климатического бонуса», реформа отпуска для обучения и пересмотр системы субсидий.
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