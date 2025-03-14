Австрия предоставит дополнительные 2 млн евро на инициативу Grain from Ukraine — Finance.ua

Австрия предоставит дополнительные 2 млн евро на инициативу Grain from Ukraine Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Австрия предоставит дополнительные 2 млн евро на инициативу Grain from Ukraine

Австрия предоставит дополнительные 2 млн евро на инициативу Grain from Ukraine и хочет внести вклад в восстановление Украины, для чего она пришлет бизнес-делегацию в Киев в конце марта.

Об этом заявило федеральное министерство европейских и международных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

«Я очень рада возможности объявить о дополнительном вкладе в столь важную не только для Украины, но и для мира инициативу Grain from Ukraine, в размере 2 миллионов евро. Кроме того, Австрия поддерживает реформы, необходимые сейчас для вступления в ЕС. К примеру, благодаря прямой поддержке Федерального конкурентного ведомства Австрии для украинских коллег провели визит. Мы также открыты для поддержки новых конкретных проектов сотрудничества, чтобы помочь вам на вашем пути к интеграции в Европейский Союз», — сказала она.

Министр подытожила, что в целом Австрия предоставила 300 млн евро двусторонней финансовой и гуманитарной помощи, а также поддерживала Европейский фонд мира и вносила вклад в бюджет ЕС, через который поступала поддержка гуманитарного разминирования, энергетической безопасности, ВПЛ, пострадавших от российской агрессии женщин и детей.

ukragroconsult По материалам:

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