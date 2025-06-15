Финансовое мошенничество онлайн: как защитить свои деньги — Finance.ua

Финансовое мошенничество онлайн: как защитить свои деньги Сегодня 12:17 — Личные финансы

Финансовое мошенничество онлайн: как защитить свои деньги

Каждый день злоумышленники придумывают новые схемы, как завладеть чужими деньгами. Особенно осмотрительными нужно быть тем, кто пользуется банковскими приложениями, покупает товары онлайн или получает переводы.

О том, как уберечься от финансового мошенничества онлайн, рассказывают специалисты «Финкульта».

Распространенные сценарии мошенничества

1. «Перекните несколько гривен — нужно подтвердить карту»

Злоумышленники могут притворяться знакомыми или покупателями из маркетплейсов. Классическая схема кражи средств — просьба отправить номер карты, CVV или подтвердить код из SMS.

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2. Фейковые розыгрыши и опросы в социальных сетях

Мошенники уверяют, что вы получите выигрыш или бонус за участие. Пользователей привлекают на фишинговые сайты, которые крадут личные данные.

3. «С вашей карты только что списаны средства. Подтвердите операцию!»

Такие сообщения — часть мошеннической атаки, когда пользователя пытаются заставить установить вредоносную программу или предоставить доступ к банковскому приложению.

Как уберечься

Не сообщайте данные вашей карты. Представители банков и официальных учреждений никогда не запрашивают полный номер карты, CVV-код (три цифры на обратной стороне) или коды из SMS.

Проверяйте ссылку. Не переходите по ссылкам и не вводите свои данные, если веб-сайт имеет подозрительный адрес (например, privat24-bonus.site).

Включите двухфакторную авторизацию. Это касается банковских приложений, почты и соцсетей — дополнительный уровень защиты, значительно уменьшающий риски.

Установите лимиты на операции. Ограничив максимальную сумму одноразового платежа, вы снизите возможные потери в случае мошеннической атаки.

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Используйте отдельную (виртуальную) карту для онлайн-платежей. Эта карта не будет привязана к основному счету, поэтому если злоумышленники получат ее данные, основные средства останутся в безопасности.

Что делать, если вы стали жертвой:

Заблокируйте карту в приложении или обратитесь в службу поддержки банка; Установите новые пароли в банковское приложение, электронную почту и соцсети; Подайте запрос в киберполицию.

Напомним, с 1 июня 2025 г. произошло очередное усиление ограничений: лимит на исходящие переводы для клиентов «среднего» и «низкого риска» был снижен со 150 до 100 тыс. грн в месяц.

Для клиентов высокого риска он остался на уровне 50 тыс. грн в месяц. То есть, как видим, изменения произошли не для всех клиентов, а только для тех, кого банк отнес к категориям «средний» и «низкий риск».

Чтобы иметь возможность переводить из банка в банк большие суммы, нужно будет предоставить в банк документы, подтверждающие источник и размер доходов.

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