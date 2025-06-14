Путешествие в страны Шенгенской зоны без визы: сколько средств нужно брать с собой — Finance.ua

Путешествие в страны Шенгенской зоны без визы: сколько средств нужно брать с собой Сегодня 16:11 — Личные финансы

Путешествие в страны Шенгенской зоны без визы: сколько средств нужно брать с собой

Украинцы, которые едут в страны Шенгенской зоны без визы, должны иметь определенную сумму средств на каждый день пребывания. Размер суммы зависит от страны, в которую путешествует турист.

Об этом сообщает портал Eurotrips.

Список финансовых требований стран Евросоюза:

Австрия — на индивидуальной основе;

Бельгия — 45 евро для иностранцев, остановившихся у частных лиц. 95 евро для иностранцев, остановившихся в отеле;

Венгрия — 3 евро;

Германия — 45 евро в день;

Греция — 50 евро в день, минимум 300 евро на 5 дней;

Дания — 47 евро;

Эстония — 86 евро в день;

Италия — 269,60 евро на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;

Испания — 71 евро в день;

Латвия — 14 евро в день;

Литва — 40 евро в день;

Лихтенштейн — 91 евро, 27 евро для студентов;

Люксембург — минимальная сумма денежных средств определяется индивидуально;

Мальта — 48 евро в день;

Нидерланды — 34 евро;

Норвегия — 500 норвежских крон в день;

Польша — 300 злотых пребывание до трех дней, 100 злотых в день, если пребывание более 3 дней;

Португалия — нужно иметь при себе сумму в 75 евро, а также сумму из расчета 40 евро на день пребывания;

Словакия — 56 евро в день;

Словения — 70 евро, 35 евро для несовершеннолетних в сопровождении родителей;

Финляндия — 30 евро в день;

Франция — 32,50 евро — лица, имеющие подтверждение наличия жилья, 120 евро — лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;

Чехия — 40 евро в день до 30 дней;

Швеция — 47 евро в день;

Швейцария — 91 евро, 27 евро — для студентов.

Как будут проверять наличие денег

Когда туристы пересекают границу, визовый офицер может попросить предоставить к проверке наличные или чек из банкомата.

Если путешественник планирует пользоваться банковской картой , рекомендуется подготовить справку или выписку со счета, актуальную на день въезда.

Напомним, Европейская комиссия обнародовала новый список юрисдикций, представляющих повышенный риск для финансовой системы ЕС в контексте борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Телеканал 24 По материалам:

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