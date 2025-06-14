Путешествие в страны Шенгенской зоны без визы: сколько средств нужно брать с собой — Finance.ua

Путешествие в страны Шенгенской зоны без визы: сколько средств нужно брать с собой
Украинцы, которые едут в страны Шенгенской зоны без визы, должны иметь определенную сумму средств на каждый день пребывания. Размер суммы зависит от страны, в которую путешествует турист.
Об этом сообщает портал Eurotrips.
Список финансовых требований стран Евросоюза:
- Австрия — на индивидуальной основе;
- Бельгия — 45 евро для иностранцев, остановившихся у частных лиц. 95 евро для иностранцев, остановившихся в отеле;
- Венгрия — 3 евро;
- Германия — 45 евро в день;
- Греция — 50 евро в день, минимум 300 евро на 5 дней;
- Дания — 47 евро;
- Эстония — 86 евро в день;
- Италия — 269,60 евро на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;
- Испания — 71 евро в день;
- Латвия — 14 евро в день;
- Литва — 40 евро в день;
- Лихтенштейн — 91 евро, 27 евро для студентов;
- Люксембург — минимальная сумма денежных средств определяется индивидуально;
- Мальта — 48 евро в день;
- Нидерланды — 34 евро;
- Норвегия — 500 норвежских крон в день;
- Польша — 300 злотых пребывание до трех дней, 100 злотых в день, если пребывание более 3 дней;
- Португалия — нужно иметь при себе сумму в 75 евро, а также сумму из расчета 40 евро на день пребывания;
- Словакия — 56 евро в день;
- Словения — 70 евро, 35 евро для несовершеннолетних в сопровождении родителей;
- Финляндия — 30 евро в день;
- Франция — 32,50 евро — лица, имеющие подтверждение наличия жилья, 120 евро — лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;
- Чехия — 40 евро в день до 30 дней;
- Швеция — 47 евро в день;
- Швейцария — 91 евро, 27 евро — для студентов.
Как будут проверять наличие денег
Когда туристы пересекают границу, визовый офицер может попросить предоставить к проверке наличные или чек из банкомата.
Если путешественник планирует пользоваться банковской картой, рекомендуется подготовить справку или выписку со счета, актуальную на день въезда.
Напомним, Европейская комиссия обнародовала новый список юрисдикций, представляющих повышенный риск для финансовой системы ЕС в контексте борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐
Поделиться новостью