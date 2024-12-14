Где больше всего украинцев получили статус временной защиты в ЕС — Finance.ua
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Где больше всего украинцев получили статус временной защиты в ЕС

Мир
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Где больше всего украинцев получили статус временной защиты в ЕС
Где больше всего украинцев получили статус временной защиты в ЕС
Около 4,2 миллиона украинцев, покинувших страну из-за российского вторжения, получили статус временной защиты в странах Европейского Союза.
Об этом сообщает Евростат.

Где больше всего получателей временной защиты

Согласно данным Евростата, больше всего таких лиц приняли Германия (1,14 млн, 27,2%), Польша (983,9 тыс., 23,4%) и Чехия (379,4 тыс., 9%).
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Больше всего возросло количество получателей временной защиты по сравнению с сентябрем текущего года в таких странах:
  • Германии (+11 370 человек, +1%);
  • Польше (+4045, +0,4%);
  • Испании (+3600, +1,6%).
В то же время в Литве наблюдалось значительное сокращение числа таких лиц (-33 455, -41,3%) из-за снятия с регистрации лиц с неактивным статусом.
Уменьшение количества получателей также было зафиксировано в Италии (-1105, -0,7%) и Франции (-280, -0,5%).
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Большинство лиц, получивших временную защиту в ЕС, составляют украинцы (98,3%).
Среди них почти половину (45%) составляют женщины, дети — 32%, а мужчины — около 23%.

Справка Finance.ua:

  • в Австрии находятся около 90 тысяч украинских беженцев, 80% из которых — женщины с детьми. В случае ухудшения ситуации в Украине Австрия будет готова принять новых беженцев;
  • Европейская комиссия приняла решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинских граждан до 30 сентября 2025 года;
  • в Германии продлили временную защиту для беженцев из Украины. Теперь она действует до 4 марта 2026 года в соответствии с решением Совета Европейского Союза.
По материалам:
ТСН
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