Финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара к гривне на год — Finance.ua

Финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара к гривне на год
Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.
Курсовые ожидания на следующие 12 месяцев
По состоянию на июнь 2024 года финансовые аналитики прогнозируют курс на уровне 42,80 грн/доллар. В апреле было 41,81 грн/доллар.
Население прогнозирует курс на уровне 41,03 грн/доллар — последние данные за май.
Банкиры в апреле прогнозировали курс на уровне 41,69 грн/доллар.
Ранее экономист и член совета НБУ Василий Фурман заявлял, что сегодня на курс гривны влияет очень много разных факторов. Однако в целом ситуация находится под контролем Национального банка. К примеру, незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов.
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По данным НБУ, в мае население купило валюты на 971,5 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года.
Замглавы НБУ Юрий Гелетий объяснил, что курс доллара в последнее время рос из-за увеличения структурного дефицита на рынке. У Национального банка достаточно резервов, чтобы держать курс в определенных пределах.
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