Финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара к гривне на год — Finance.ua
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Финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара к гривне на год

Валюта
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Финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара к гривне на год
Финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара к гривне на год, unsplash.com
Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.

Курсовые ожидания на следующие 12 месяцев

Таблица: НБУ
Таблица: НБУ
По состоянию на июнь 2024 года финансовые аналитики прогнозируют курс на уровне 42,80 грн/доллар. В апреле было 41,81 грн/доллар.
Население прогнозирует курс на уровне 41,03 грн/доллар — последние данные за май.
Банкиры в апреле прогнозировали курс на уровне 41,69 грн/доллар.
Таблица: НБУ
Таблица: НБУ
Ранее экономист и член совета НБУ Василий Фурман заявлял, что сегодня на курс гривны влияет очень много разных факторов. Однако в целом ситуация находится под контролем Национального банка. К примеру, незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов.
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По данным НБУ, в мае население купило валюты на 971,5 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года.
Замглавы НБУ Юрий Гелетий объяснил, что курс доллара в последнее время рос из-за увеличения структурного дефицита на рынке. У Национального банка достаточно резервов, чтобы держать курс в определенных пределах.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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