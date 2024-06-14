Финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара к гривне на год — Finance.ua

Финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара к гривне на год Сегодня 16:01 — Валюта

Финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара к гривне на год, unsplash.com

Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.

Курсовые ожидания на следующие 12 месяцев

Таблица: НБУ

По состоянию на июнь 2024 года финансовые аналитики прогнозируют курс на уровне 42,80 грн/доллар. В апреле было 41,81 грн/доллар.

Население прогнозирует курс на уровне 41,03 грн/доллар — последние данные за май.

Банкиры в апреле прогнозировали курс на уровне 41,69 грн/доллар.

Таблица: НБУ

Ранее экономист и член совета НБУ Василий Фурман заявлял , что сегодня на курс гривны влияет очень много разных факторов. Однако в целом ситуация находится под контролем Национального банка. К примеру, незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов.

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По данным НБУ, в мае население купило валюты на 971,5 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года.

Замглавы НБУ Юрий Гелетий объяснил , что курс доллара в последнее время рос из-за увеличения структурного дефицита на рынке. У Национального банка достаточно резервов, чтобы держать курс в определенных пределах.

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