Финансирование для Украины: стандартный и плохой сценарии МВФ — Finance.ua

Финансирование для Украины: стандартный и плохой сценарии МВФ Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Финансирование для Украины: стандартный и плохой сценарии МВФ

Если российско-украинская война затянется на 2025 и 2026 годы, госбюджет будет получать компенсации за счет финансирования из замороженных активов россии.

Об этом говорится на сайте Международного валютного фонда (МВФ) в разделе об обновленной программе расширенного финансирования EFF для Украины.

Отмечается, что программа построена на сценарии, что окончание агрессии россии против Украины состоится в конце 2025 года. Это потребует дополнительных средств в размере $32 млрд, которые будут перекрываться за счет $33,1 млрд, которые Украина получит от дохода от российских замороженных активов.

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Как пишет МВФ, эта сумма в $33 млрд будет разделена на финансирование:

$19,1 млрд в 2025 году;

$9,2 млрд в 2026 году;

$4,9 млрд. в 2027 году.

По оценкам Фонда, общие потребности в финансировании составили $36,1 млрд в 2024 году. В следующем году финансирование будет составлять $35,7 млрд В 2026 и 2027 гг. — $19,1 млрд и $5,4 млрд соответственно. Примечательно, что часть этих необходимых средств будет покрыта в рамках фонда Евросоюза Ukraine Facility. ЕС предоставит средства в размере $13,7 млрд, $7,9 млрд и $0,6 млрд в 2025, -26 и -27 гг. соответственно.

Со своей стороны Международный валютный Фонд в рамках программы EFF предоставит в последующие годы $2,7 млрд, $1,9 млрд и $1,1 млрд соответственно.

Таким образом, отмечают в Фонде, финансирование позволит увеличить международные резервы Украины с $42,6 млрд на конец этого года до $44,9 млрд в следующем. В 2026 году резервы смогут возрасти до $49,1 млрд.

Отдельно в МВФ был пересмотрен негативный сценарий российско-украинского конфликта, в рамках которого война будет продолжаться до середины 2026 года. Тогда государственный бюджет Украины потребует все $50 млрд, полученные от доходов замороженных активов рф.

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При таком сценарии финансирование МВФ и партнеров Украины повышено с $42,6 млрд, $43,2 млрд, $35,6 млрд и $10,6 млрд в 2024, 2025, 2026 и 2027 годах соответственно.

При таком негативном сценарии учитывается и падение ВВП Украины в 2025 году на 2,5%, несмотря на рост на 1% в 2024 году. Стабилизация и рост на 4% возможны, по оценке МВФ, только в 2027 году.

В то же время при стандартном сценарии, когда конец войны наступает в 2025 году, оценка от МВФ предполагает рост экономики Украины на 2,5−3,5% в 2025 году, если сравнивать с 3% в 2024 году.

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«В этом пересмотре основное внимание уделяется обновлению сценариев программы и адаптации макроэкономической политики, которые отражают более длительную войну и основные события во внешнем финансировании», — говорится в сообщении Фонда.

В оценке рисков МВФ есть пункты по энергоснабжению, продлению международной помощи для Украины и ее ритмичности и другие риски.

По оценке МВФ, мобилизация в Украине также забрала часть рабочей силы, когда около 10,3 млн человек есть либо в статусе ВПЛ, либо беженцами, выехавшими за границу.

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