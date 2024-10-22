В обновленном меморандуме МВФ нет обязательств по повышению тарифов на энергоносители — Минфин — Finance.ua
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В обновленном меморандуме МВФ нет обязательств по повышению тарифов на энергоносители — Минфин

Казна и Политика
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В обновленном меморандуме МВФ нет обязательств по повышению тарифов на энергоносители — Минфин
В обновленном меморандуме МВФ нет обязательств по повышению тарифов на энергоносители — Минфин
Обновленный Меморандум МВФ по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательства Украины по повышению тарифов на энергоносители.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Украинская сторона вместе с экспертами МВФ рассматривают возможные варианты поддержки энергетической стабильности страны, учитывая значительный ущерб, причиненный рф энергетической системе Украины и, как следствие, влияние этого на восстановление экономики Украины. Меморандум МВФ включает в себя различные потенциальные варианты реформирования энергосистемы.
Украина прошла успешно пять просмотров программы EFF МВФ. По результатам каждого пересмотра Фонд обновляет Меморандум в соответствии с обновленным перечнем мер экономической и финансовой политики.
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Меморандум, обнародованный после утверждения программы, от 24 марта 2023 г., а также пять его последующих обновлений после каждого пересмотра включали блок о реформе энергетического сектора. Все обновления Меморандума рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны. При этом такая мера возможна только при выделении достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.
Меморандум от 18 октября 2024 г. повторяет потенциальные мероприятия, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новые и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны.
По материалам:
Finance.ua
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