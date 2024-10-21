МВФ увеличит до 13 количество пересмотров программы с Украиной — Finance.ua
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МВФ увеличит до 13 количество пересмотров программы с Украиной

Казна и Политика
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МВФ увеличит до 13 количество пересмотров программы с Украиной
МВФ увеличит до 13 количество пересмотров программы с Украиной
В рамках успешного пятого пересмотра программы Украины с МВФ было увеличено количество пересмотров программы с МВФ с 11 до 13.
В программу были добавлены пересмотры в июне и декабре 2025 года, чтобы обеспечить более непрерывное поступление средств.
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Благодаря этому дополнительный ресурс траншей на 2025 год будет увеличен на $800−900 млн за счет уменьшения траншей в последующие периоды.
Новый график пересмотров выглядит следующим образом:
  • 6 пересмотр: с 1 декабря 2024 года — на $1,1 млрд;
  • 7 пересмотр: с 1 марта 2025 года — на $917,5 млн;
  • 8 пересмотр: с 15 июня 2025 года — на $809,6 млн;
  • 9 пересмотр: с 31 августа 2025 года — на $539,8 млн;
  • 10 пересмотр: с 1 декабря 2025 года — на $445,3 млн;
  • 11 пересмотр: с 1 марта 2026 года — на $941,3 млн;
  • 12 пересмотр: с 31 августа 2026 года — на $1,007 млрд;
  • 13 пересмотр: с 10 марта 2027 года — на $1,069 млрд.
Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 18 октября завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility; EFF). В ближайшее время Украина получит около $1,1 млрд.
По материалам:
Фінансовий клуб
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