МВФ увеличит до 13 количество пересмотров программы с Украиной — Finance.ua

МВФ увеличит до 13 количество пересмотров программы с Украиной
В рамках успешного пятого пересмотра программы Украины с МВФ было увеличено количество пересмотров программы с МВФ с 11 до 13.
В программу были добавлены пересмотры в июне и декабре 2025 года, чтобы обеспечить более непрерывное поступление средств.
Благодаря этому дополнительный ресурс траншей на 2025 год будет увеличен на $800−900 млн за счет уменьшения траншей в последующие периоды.
Новый график пересмотров выглядит следующим образом:
- 6 пересмотр: с 1 декабря 2024 года — на $1,1 млрд;
- 7 пересмотр: с 1 марта 2025 года — на $917,5 млн;
- 8 пересмотр: с 15 июня 2025 года — на $809,6 млн;
- 9 пересмотр: с 31 августа 2025 года — на $539,8 млн;
- 10 пересмотр: с 1 декабря 2025 года — на $445,3 млн;
- 11 пересмотр: с 1 марта 2026 года — на $941,3 млн;
- 12 пересмотр: с 31 августа 2026 года — на $1,007 млрд;
- 13 пересмотр: с 10 марта 2027 года — на $1,069 млрд.
Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 18 октября завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility; EFF). В ближайшее время Украина получит около $1,1 млрд.
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