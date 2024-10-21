Украина уже выполнила 28 структурных маяков по программе МВФ — Finance.ua

Украина уже выполнила 28 структурных маяков по программе МВФ Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Украина уже выполнила 28 структурных маяков по программе МВФ

В рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF) от Международного валютного фонда Украина уже выполнила 28 структурных маяков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF). Руководство МВФ отметило прогресс украинской стороны в выполнении условий программы EFF. Впервые за всю историю сотрудничества Украина успешно прошла пять пересмотров финансовой программы МВФ", — говорится в сообщении.

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Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные к пятому пересмотру, и еще два досрочно.

Всего выполнено пять обязательств, а именно:

Разработка методологии оценки эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета. Принят новый закон о Бюро экономической безопасности. Определены основные публичные компании, серьезно пострадавшие от войны, и подготовлен анализ потенциальных фискальных и квазифискальных расходов. Приняты изменения в Таможенный кодекс в соответствии с лучшими международными практиками (досрочно). На основе результатов дорожной карты по разработке процедур управления публичными инвестициями принято правительственное постановление с планом действий и графиком выполнения, которое обеспечит четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами (досрочно).

В целом, Украина уже выполнила 28 структурных маяков в рамках программы EFF, из которых 19 в фискальном направлении.

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«Программа EFF является наиболее результативной для Украины в контексте количества успешных пересмотров. Это демонстрирует способность и готовность Украины вводить изменения даже в условиях полномасштабной войны. В очередной раз хочу отметить, что сотрудничество с МВФ является неотъемлемой частью в поддержке фискальной, монетарной стабильности и стимулировании экономического восстановления. Экспертная поддержка вместе с мобилизацией внешнего финансирования продолжают быть стабилизирующими факторами нашей финансовой системы», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Также в рамках пятого пересмотра была осуществлена ​​оптимизация графика траншей на 2025 год, что позволит привлечь в государственный бюджет больше средств в рамках EFF в следующем году.

Справка Finance.ua:

Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 1,1 миллиарда долларов на поддержку украинского бюджета;

в государственный бюджет уже поступило пять траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 7,6 млрд долларов США, из которых около 3,1 млрд долларов США — в 2024 году. В 2024 году программа предусматривает 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи Украине;

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ);

программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около 151 млрд долларов США на 2023−2027 годы.

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