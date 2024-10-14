В Нацбанке прокомментировали решение МВФ снизить комиссии для заемщиков — Finance.ua

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В Нацбанке прокомментировали решение МВФ снизить комиссии для заемщиков

Казна и Политика
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В Нацбанке прокомментировали решение МВФ снизить комиссии для заемщиков
В Нацбанке прокомментировали решение МВФ снизить комиссии для заемщиков
МВФ пересмотрел политику дополнительных взысканий. Процентные платежи Украины по кредитам снизятся. Национальный банк Украины приветствует завершение пересмотра политики дополнительных взысканий (charges, surcharges и commitment fees) Советом исполнительных директоров Международного валютного фонда.
Как сообщили в НБУ, изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 года и будут действовать в течение пяти лет.
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«Утвержденные меры позволят уменьшить стоимость заимствований, предоставляемых МВФ государствам-членам, в среднем на 36% или примерно на 1,2 миллиарда долларов США в год. В то же время для Украины стоимость заимствований уменьшится существенно — на около 38−39%, ведь Украина является одним из крупнейших заемщиков МВФ», — сказано в сообщении.
Как прокомментировал решение МВФ Глава Национального банка Украины Андрей Пышный, изменение политики по дополнительным взысканиям позволит снизить процентные платежи Украины Фонда примерно на 130 млн долл. США в 2025 году, а в течение следующих пяти лет — сэкономить около 650−700 млн долл. США.
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Ожидается, что в 2026 финансовом году количество стран, с которых будут взиматься дополнительные сборы, сократится с 20 до 13. Это произойдет за счет снижения надбавки к базовой процентной ставке, повышения порога для доплат за объем и срок, снижения ставки доплаты за срок кредита и увеличения пороговых уровней для платы по обязательству.
Как отмечала глава МВФ Кристалина Георгиева, в сложной глобальной обстановке и в период высоких процентных ставок члены МВФ достигли консенсуса относительно пакета мер, который существенно снижает стоимость заимствований, одновременно сохраняя финансовые возможности МВФ по оказанию поддержки нуждающимся странам.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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