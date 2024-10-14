В Нацбанке прокомментировали решение МВФ снизить комиссии для заемщиков — Finance.ua

В Нацбанке прокомментировали решение МВФ снизить комиссии для заемщиков Сегодня 16:30 — Казна и Политика

В Нацбанке прокомментировали решение МВФ снизить комиссии для заемщиков

МВФ пересмотрел политику дополнительных взысканий. Процентные платежи Украины по кредитам снизятся. Национальный банк Украины приветствует завершение пересмотра политики дополнительных взысканий (charges, surcharges и commitment fees) Советом исполнительных директоров Международного валютного фонда.

Как сообщили в НБУ, изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 года и будут действовать в течение пяти лет.

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«Утвержденные меры позволят уменьшить стоимость заимствований, предоставляемых МВФ государствам-членам, в среднем на 36% или примерно на 1,2 миллиарда долларов США в год. В то же время для Украины стоимость заимствований уменьшится существенно — на около 38−39%, ведь Украина является одним из крупнейших заемщиков МВФ», — сказано в сообщении.

Как прокомментировал решение МВФ Глава Национального банка Украины Андрей Пышный, изменение политики по дополнительным взысканиям позволит снизить процентные платежи Украины Фонда примерно на 130 млн долл. США в 2025 году, а в течение следующих пяти лет — сэкономить около 650−700 млн долл. США.

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Ожидается, что в 2026 финансовом году количество стран, с которых будут взиматься дополнительные сборы, сократится с 20 до 13. Это произойдет за счет снижения надбавки к базовой процентной ставке, повышения порога для доплат за объем и срок, снижения ставки доплаты за срок кредита и увеличения пороговых уровней для платы по обязательству.

Как отмечала глава МВФ Кристалина Георгиева, в сложной глобальной обстановке и в период высоких процентных ставок члены МВФ достигли консенсуса относительно пакета мер, который существенно снижает стоимость заимствований, одновременно сохраняя финансовые возможности МВФ по оказанию поддержки нуждающимся странам.

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