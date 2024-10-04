МВФ готовит транш для Украины: когда будет принято решение — Finance.ua

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МВФ готовит транш для Украины: когда будет принято решение

Казна и Политика
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МВФ готовит транш для Украины: когда будет принято решение
МВФ готовит транш для Украины: когда будет принято решение
Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о выделении транша для Украины на 1,1 млрд долларов. Решение будет принято до осенних встреч МВФ и Всемирного банка, которые состоятся 21−26 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора МВФ по коммуникациям Джули Козак на брифинге в Вашингтоне.
Как отметила Козак, 10 сентября сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала о пятом пересмотре.
«Согласно соглашению об EFF, при условии одобрения нашим Советом директоров Украина получит доступ к 1,1 млрд долларов. Ожидается, что совет рассмотрит пятый обзор до ежегодных заседаний», — сказала она.
По ее словам, к моменту четвертого обзора программы дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти 26 млрд. долларов.
«И наш персонал, и наша команда находятся в процессе обновления этих прогнозов в рамках пятого обзора, который идет сейчас», — добавила Козак.

Соглашение с МВФ

Напомним, соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. По программе уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд. долларов, в том числе на 900 млн. долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд. долларов в июле.
В 2024 году Украина может получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).
В рамках программы Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд. долларов до 2027 года. В то же время МВФ разработал негативный сценарий для экономики Украины в случае затяжной войны. На этот случай общее финансирование Украины увеличится до 140,7 млрд. долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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