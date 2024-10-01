Украина выполнила почти все требования МВФ для шестого пересмотра программы сотрудничества — Finance.ua

Украина выполнила почти все требования МВФ для шестого пересмотра программы сотрудничества
Украина достигла практически всех критериев, необходимых для успешного шестого пересмотра действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом, за исключением пункта об аудите НАБУ.
Об этом во время презентации нового выпуска мониторинга выполнения условий программы МВФ и помощи ЕС в рамках Ukraine Facility от консорциума #RRR4U сообщил экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.
Он напомнил, что в начале сентября стороны на уровне экспертов достигли соглашения об успешном пятом пересмотре действующей программы сотрудничества. В ближайшее время ожидается решение Совета директоров МВФ, которое должно одобрить предоставление Киеву очередного кредитного транша в 1,1 млрд долл. А уже в декабре нас ждет следующий, шестой пересмотр.
«Тогда будем отчитываться о прогрессе по количественным индикаторам и маякам с дедлайном до конца сентября. Речь идет о трех структурных маяках, один из которых — утверждение методологии аудита налоговых льгот и потерь от них. Сегодня (30 сентября) Министерство финансов опубликовало приказ, которым утверждена такая методология. В дальнейшем на ее базе будет проводиться аудит, цель которого — получить дополнительные средства в бюджет без дополнительного повышения налогов путем оптимизации налоговых льгот», — пояснил Самойлюк.
Также Украина обязалась до конца сентября определить наиболее пострадавшие от войны госкомпании и оценить фискальные и квазифискальные риски для них. Это уже сделали при подготовке проекта госбюджета на 2025 год.
«Третий структурный маяк — завершение внешнего аудита эффективности НАБУ — не выполнен. Предполагаем, что его, скорее всего, перенесут, поскольку в начале сентября руководители НАБУ встречались с представителями Международного валютного фонда для обсуждения ситуации. То есть, в следующем пересмотре появится новый дедлайн для аудита, который очень важен для продолжения сотрудничества с международными кредиторами», — сказал экономист.
В то же время, после ожидаемого положительного для нас решения Совета директоров МВФ обнародует выводы по итогам пятого пересмотра, где, как прогнозирует Самойлюк, могут появиться новые структурные маяки или обновиться сроки достижения старых.
В частности, в документе, очевидно, будет требование о возобновлении до конца 2024 года полного состава наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго», один из членов которого уволился в 2022 году, еще двое — несколько недель назад, после увольнения бывшего руководителя компании Владимира Кудрицкого.
«Следующий пересмотр, как и нынешний, тоже принесет нам 1,1 млрд долларов. (если мы его успешно пройдем, конечно). И это очень важно как для восстановления и развития экономики, так и для финансирования нашего бюджетного дефицита», — подытожил эксперт.
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