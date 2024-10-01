Украина выполнила почти все требования МВФ для шестого пересмотра программы сотрудничества — Finance.ua

Украина выполнила почти все требования МВФ для шестого пересмотра программы сотрудничества Сегодня 14:05 — Казна и Политика

Украина выполнила почти все требования МВФ для шестого пересмотра программы сотрудничества

Украина достигла практически всех критериев, необходимых для успешного шестого пересмотра действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом, за исключением пункта об аудите НАБУ.

Об этом во время презентации нового выпуска мониторинга выполнения условий программы МВФ и помощи ЕС в рамках Ukraine Facility от консорциума #RRR4U сообщил экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.

Он напомнил, что в начале сентября стороны на уровне экспертов достигли соглашения об успешном пятом пересмотре действующей программы сотрудничества. В ближайшее время ожидается решение Совета директоров МВФ, которое должно одобрить предоставление Киеву очередного кредитного транша в 1,1 млрд долл. А уже в декабре нас ждет следующий, шестой пересмотр.

Читайте также Гетманцев рассказал, требует ли МВФ обесценить гривну

«Тогда будем отчитываться о прогрессе по количественным индикаторам и маякам с дедлайном до конца сентября. Речь идет о трех структурных маяках, один из которых — утверждение методологии аудита налоговых льгот и потерь от них. Сегодня (30 сентября) Министерство финансов опубликовало приказ, которым утверждена такая методология. В дальнейшем на ее базе будет проводиться аудит, цель которого — получить дополнительные средства в бюджет без дополнительного повышения налогов путем оптимизации налоговых льгот», — пояснил Самойлюк.

Также Украина обязалась до конца сентября определить наиболее пострадавшие от войны госкомпании и оценить фискальные и квазифискальные риски для них. Это уже сделали при подготовке проекта госбюджета на 2025 год.

«Третий структурный маяк — завершение внешнего аудита эффективности НАБУ — не выполнен. Предполагаем, что его, скорее всего, перенесут, поскольку в начале сентября руководители НАБУ встречались с представителями Международного валютного фонда для обсуждения ситуации. То есть, в следующем пересмотре появится новый дедлайн для аудита, который очень важен для продолжения сотрудничества с международными кредиторами», — сказал экономист.

В то же время, после ожидаемого положительного для нас решения Совета директоров МВФ обнародует выводы по итогам пятого пересмотра, где, как прогнозирует Самойлюк, могут появиться новые структурные маяки или обновиться сроки достижения старых.

Читайте также В МВФ объяснили, почему Украина должна повысить налоги

В частности, в документе, очевидно, будет требование о возобновлении до конца 2024 года полного состава наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго», один из членов которого уволился в 2022 году, еще двое — несколько недель назад, после увольнения бывшего руководителя компании Владимира Кудрицкого.

«Следующий пересмотр, как и нынешний, тоже принесет нам 1,1 млрд долларов. (если мы его успешно пройдем, конечно). И это очень важно как для восстановления и развития экономики, так и для финансирования нашего бюджетного дефицита», — подытожил эксперт.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.