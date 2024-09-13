МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов — Finance.ua
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МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

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МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов
МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов
Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по пятому пересмотру программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в пятницу.
«Что касается финансовой поддержки — на этой неделе есть договоренность с МВФ на уровне экспертов о 5 пересмотре нашей программы на 15,6 млрд долларов», — сказал Шмыгаль.
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Он отметил, что Украина выполняет все реформы и структурные маяки.
Премьер-министр Украины заявил, что в ближайшее время Украина получит транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • 10 января Шмыгаль заявлял, что власти Украины ведут сложную работу с миссией МВФ по 5-му пересмотру программы EFF. Он объяснил сложность работы тем, что ведется дискуссия и диалог о том, каким будет 2025 год, каким должен быть бюджет 2025 года.
  • Это первая миссия начала полномасштабной агрессии россии, которая работает непосредственно в Киеве с присутствием руководства миссии.
  • Международный валютный фонд во время пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, вероятно, потребует от Украины девальвации гривны, снижения учетной ставки и повышения налогов.
По материалам:
УНН
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