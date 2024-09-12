Пышный и Марченко осудили намерения МВФ посетить россию с миссией — Finance.ua

Пышный и Марченко осудили намерения МВФ посетить россию с миссией Сегодня 10:48

Пышный и Марченко осудили намерения МВФ посетить россию с миссией

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко призвали Международный валютный фонд отказаться от идеи командирования миссии в россию с целью консультаций по статье IV устава фонда.

Об этом свидетельствуют их посты в Facebook.

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«Вместе с коллегами из НБУ мы четко прокоммуницировали позицию Украины о недопустимости работы со страной-агрессором. Мы призываем изолировать государство-агрессора, не возобновлять диалог и не легитимизировать российский режим. 4-я статья соглашения МВФ и любые другие формальные причины, не могут быть предпосылкой для работы в россии», — написал Марченко на своей странице.

Со своей стороны Пышный добавил , что последствия возобновления сотрудничества с рф со стороны МВФ «могут быть крайне негативными и будут точно противоречить глобальной повестке дня».

«Восстановление сотрудничества МВФ с рф может быть воспринято как страной-агрессором, так и другими странами как расширение возможностей для возобновления диалога с россией и легитимизации всех потерь, нанесенных Украине», — написал Пышный.

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Как сообщалось, ранее постоянный представитель МВФ в россии Аннет Киобе заявила, что в рамках предстоящих консультаций с россией по статье IV группа сотрудников фонда будет проводить виртуальные обсуждения с 16 сентября, а затем отправится в страну для личных встреч.

«Как и в случае с консультациями по статье IV, группа сотрудников МВФ обсудит экономическое развитие и политику страны», — отмечалось в заявлении.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что миссия Фонда посетит россию для обсуждения «экономического развития и политики страны».

МВФ станет первым крупным международным финансовым органом, который отправит свою официальную миссию в россию после вторжения в Украину в феврале 2022 года.



Миссия МВФ начнет работу в онлайн-формате 16 сентября и продолжит визит делегации в Москву для встреч с российскими официальными лицами, где будут обсуждать экономическое развитие и политику страны.



Фонд не предоставляет кредитование россии с 1998 года, а техническую помощь — с 2022 года. Последняя ежегодная миссия МВФ посетила россию в ноябре 2019 года, перед началом пандемии COVID.



Економічна Правда По материалам:

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