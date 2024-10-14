МВФ снизил комиссии для заемщиков: сколько сэкономит Украина — Finance.ua

МВФ снизил комиссии для заемщиков: сколько сэкономит Украина Сегодня 12:35

МВФ снизил комиссии для заемщиков: сколько сэкономит Украина

Совет директоров МВФ 11 октября принял решение об уменьшении уровня своих комиссий, влияющих на стоимость ресурсов для развивающихся стран. Украина может сэкономить до 700 млн долларов.

Об этом сообщается в решении фонда.

В среднем размер комиссий уменьшается на 36%, что снизит доходы МВФ примерно на 1,2 млрд долларов в год.

Как отметил постоянный представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, это решение также оказывает положительное влияние для Украины.

«Наши общие годовые расходы за пользование ресурсами МВФ уменьшатся где-то на 130 млн долларов. Принимая во внимание будущие транши МВФ по существующей программе, эффект на следующие 5 лет — 650−700 млн долларов. Неплохо, в том числе потому, что затраты для Украины уменьшаются на уровне 38−39%, то есть больше, чем для других стран», — написал он.

Решение МВФ

Как отмечала глава МВФ Кристалина Георгиева, в сложной глобальной обстановке и в период высоких процентных ставок члены МВФ достигли консенсуса относительно пакета мер, существенно снижающего стоимость заимствований, одновременно сохраняя финансовые возможности МВФ по оказанию поддержки нуждающимся странам.

Одобренные меры снизят стоимость заимствований МВФ для стран-членов на 36%, или примерно на 1,2 млрд долларов в год. Ожидаемое количество стран, которые подлежат дополнительным сборам в 2026 финансовом году, сократится с 20 до 13.

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Это достигается за счет снижения маржи по процентной ставке SDR, повышения порога для надбавок на основе уровня, снижения ставки для надбавок на основе времени и повышения порогов для комиссий по обязательству. Утвержденный пакет вступит в силу с 1 ноября 2024 года.

«Хотя они существенно снижены, сборы и надбавки остаются неотъемлемой частью кооперативного кредитования и системы управления рисками МВФ, где все члены вносят свой вклад и все могут получить поддержку при необходимости», — добавила глава МВФ.

Высокие ставки

МВФ брал дополнительные сборы много лет, чтобы отговорить своих крупнейших заемщиков от чрезмерной зависимости от кредитора. Более высокие мировые процентные ставки, особенно от Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, означают, что общая ставка по некоторым кредитам от МВФ теперь превышает 8%. Это вдвое больше, чем до пандемии COVID-19. Бремя несут преимущественно несколько стран, в том числе Аргентина, Египет и Украина.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость обслуживания всех кредитов, предоставленных Украине внешними официальными кредиторами, на октябрь 2023 года составила около 2,1% годовых. Обслуживание кредитов МВФ в 2023 году обошлось в 8% годовых.

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