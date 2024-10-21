Обновленный меморандум с МВФ предусматривает постепенное повышение коммунальных тарифов — Finance.ua

Обновленный меморандум с МВФ предусматривает постепенное повышение коммунальных тарифов Сегодня 11:02 — Личные финансы

Обновленный меморандум с МВФ предусматривает постепенное повышение коммунальных тарифов

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны. В послевоенный период тарифы тоже будут расти.

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«Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают в себя дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны)», — говорится в документе.

Украинские чиновники также ожидают «внешнего финансирования и предоставления прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании доступных бюджетных ресурсов».

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Как отмечается в меморандуме, после окончания войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, в частности, потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.

«Кроме того, обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств будет требовать постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов, выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств», — говорится в меморандуме.

Согласно документу, Кабинет Министров Украины примет дорожную карту для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом реализации с указанием сроков на период после военного положения. Дорожная карта будет основана на техническом анализе финансового положения сектора в координации с Европейской комиссией.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Напомним, Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 1,1 миллиарда долларов в поддержку украинского бюджета. Эти средства будут направлены на покрытие расходов невоенного характера.

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