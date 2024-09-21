В Украине за год выросла стоимость коммуналки: какие услуги подорожали больше всего — Finance.ua

В Украине за год выросла стоимость коммуналки: какие услуги подорожали больше всего
В Украине за год, с августа 2023 по август 2024, тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 18,5%.
Об этом идет речь в материалах Государственной службы статистики.
Какие тарифы выросли больше всего
В частности, больше всего повысились цены на электроэнергию — на 63,6%.
Кроме электричества подорожали:
- на 9% - услуга по управлению многоквартирными домами;
- на 5,4% - уборка бытовых отходов;
- на 3,8% - содержание и ремонт жилья.
В то же время коммунальные тарифы на некоторые услуги остались на прежнем уровне. Речь идет о:
- водоснабжении;
- канализации;
- природном газе;
- горячей воде, отоплении.
Напомним, чтобы экономить на электрической энергии, нужно установить дифференцированный счетчик (двухзонный или трехзонный) и изменить тариф. Это позволит за потребленную ночью энергию платить до 50% меньше.
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