В Украине за год выросла стоимость коммуналки: какие услуги подорожали больше всего — Finance.ua

В Украине за год выросла стоимость коммуналки: какие услуги подорожали больше всего Сегодня 08:10 — Личные финансы

В Украине за год выросла стоимость коммуналки: какие услуги подорожали больше всего

В Украине за год, с августа 2023 по август 2024, тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 18,5%.

Об этом идет речь в материалах Государственной службы статистики.

Какие тарифы выросли больше всего

В частности, больше всего повысились цены на электроэнергию — на 63,6%.

Кроме электричества подорожали:

на 9% - услуга по управлению многоквартирными домами;

на 5,4% - уборка бытовых отходов;

на 3,8% - содержание и ремонт жилья.

В то же время коммунальные тарифы на некоторые услуги остались на прежнем уровне. Речь идет о:

водоснабжении;

канализации;

природном газе;

горячей воде, отоплении.

Источник: Госстат

Напомним, чтобы экономить на электрической энергии , нужно установить дифференцированный счетчик (двухзонный или трехзонный) и изменить тариф. Это позволит за потребленную ночью энергию платить до 50% меньше.

Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.