Украинцев будут лишать льгот на коммуналку из-за долгов: проект от ФПУ — Finance.ua

Украинцев будут лишать льгот на коммуналку из-за долгов: проект от ФПУ Сегодня 17:03 — Личные финансы

Украинцев будут лишать льгот на коммуналку из-за долгов: проект от ФПУ

Министерство социальной политики Украины разработало проект закона о льготах на жилищно-коммунальные услуги. Предлагается лишать льгот в случае задолженности.

Об этом свидетельствует проект закона, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ

Законом предлагается установить обязанность льготников ежемесячно оплачивать стоимость фактически потребленных жилищно-коммунальных услуг.

«Условия предоставления льгот в случае неоплаты жилищно-коммунальных услуг определяются в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины», — говорится в документе.

Зачем это нужно

Ежегодно из государственного бюджета выделяется по меньшей мере 40 млрд гривен на социальную поддержку граждан для оплаты жилищно-коммунальных услуг, которая предоставляется в виде жилищных субсидий и льгот. В частности, в 2024 году около 17,2 млрд гривен — на предоставление льгот и почти 30,3 млрд гривен — на предоставление субсидий.

Льготы и жилищные субсидии предоставляются их получателям исключительно в денежной форме органами Пенсионного фонда Украины. Таким образом, государство направляет средства получателям льгот и жилищных субсидий в соответствии с их целевой назначением — для оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг, говорится в пояснительной записке.

В то же время, по информации поставщиков жилищно-коммунальных услуг, общая сумма задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги ежегодно растет, что связано с ростом цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обусловленным ухудшением состояния экономики страны в целом и каждого домохозяйства в частности вследствие вооруженной агрессии российской федерации.

По сообщению Пенсионного фонда Украины, на 1 августа 2024 года общая сумма долга граждан, которым предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 732,9 млн гривен.

Что предлагают

Авторы проекта отмечают, что одним из условий назначения жилищной субсидии должно быть отсутствие задолженности по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг или, по крайней мере, наличие договора реструктуризации такой задолженности между поставщиком и потребителем услуги. Это требование обеспечивает контроль платежной дисциплины и целевое использование средств.

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«При этом в законодательстве отсутствуют нормы по учету факта наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг при предоставлении льгот. Для урегулирования указанных вопросов разработан этот проект акта», — говорится в документе.

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