Федеральная резервная система США определилась со ставкой по кредитам — Finance.ua

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Федеральная резервная система США определилась со ставкой по кредитам

Мир
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Федеральная резервная система США определилась со ставкой по кредитам
Федеральная резервная система США определилась со ставкой по кредитам
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25−5,5% годовых.
Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. При этом ФРС не меняет ее шестое заседание подряд.
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Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. Прирост количества рабочих мест остается сильным, а уровень безработицы низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается повышенной", — говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания.
При этом в нем появилась фраза, что «в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной FOMC цели по инфляции в 2%». ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
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«Комитет считает, что риски для достижения целей занятости и инфляции стали более сбалансированными за последний год. Экономические перспективы неопределенные, и FOMC по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам. Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25−5,5% годовых», — отмечается в сообщении.
При рассмотрении изменений целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, изменяющиеся прогнозы и баланс рисков. Руководство Федрезерва не считает целесообразным снижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.
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Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе. При этом с июня ФРС замедлит темпы «количественного усиления», снизив ежемесячный лимит погашения госбумаг до $25 млрд с $60 млрд. Лимит для ипотечных бондов останется на прежнем уровне — $35 млрд.
«Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%», — говорится в заявлении ФРС.
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Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.
«Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные воспрепятствовать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях», — говорится в документе.
По материалам:
НВ
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