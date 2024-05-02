Федеральная резервная система США определилась со ставкой по кредитам — Finance.ua

Федеральная резервная система США определилась со ставкой по кредитам Сегодня 15:16 — Мир

Федеральная резервная система США определилась со ставкой по кредитам

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25−5,5% годовых.

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. При этом ФРС не меняет ее шестое заседание подряд.

Читайте также Нацбанк принял решение по учетной ставке

Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. Прирост количества рабочих мест остается сильным, а уровень безработицы низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается повышенной", — говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания.

При этом в нем появилась фраза, что «в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной FOMC цели по инфляции в 2%». ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Читайте также Высокая учетная ставка НБУ не стимулирует кредитование бизнеса — Гетманцев

«Комитет считает, что риски для достижения целей занятости и инфляции стали более сбалансированными за последний год. Экономические перспективы неопределенные, и FOMC по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам. Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25−5,5% годовых», — отмечается в сообщении.

При рассмотрении изменений целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, изменяющиеся прогнозы и баланс рисков. Руководство Федрезерва не считает целесообразным снижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

Читайте также Ставки по гривневым депозитам упадут еще ниже

Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе. При этом с июня ФРС замедлит темпы «количественного усиления», снизив ежемесячный лимит погашения госбумаг до $25 млрд с $60 млрд. Лимит для ипотечных бондов останется на прежнем уровне — $35 млрд.

«Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%», — говорится в заявлении ФРС.

Читайте также У НБУ спрогнозировали, на сколько снизится учетная ставка в 2024 году

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

«Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные воспрепятствовать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях», — говорится в документе.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.