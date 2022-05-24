Евросоюз выделил Украине четвертый транш военной помощи на 500 млн евро — Finance.ua

Евросоюз выделил Украине четвертый транш военной помощи на 500 млн евро
Европейский Союз утвердил четвертый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Поддержка будет направлена на тяжелое вооружение, такое как танки и артиллерия.
Об этом сообщает сайт Европейского совета. Ранее было выделено три транша на такие же суммы, то есть в результате общая сумма помощи достигла 2 млрд евро.
Четвертый пакет помощи состоит из 490 млн евро на летальную оборонную военную технику. Еще 10 млн евро предназначены для покрытия расходов на предоставление оборудования и снабжения средствами индивидуальной защиты, аптечками первой помощи и горючим.