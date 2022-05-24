Евросоюз выделил Украине четвертый транш военной помощи на 500 млн евро — Finance.ua

Евросоюз выделил Украине четвертый транш военной помощи на 500 млн евро

Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Евросоюз выделил Украине четвертый транш военной помощи на 500 млн евро

Европейский Союз утвердил четвертый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Поддержка будет направлена на тяжелое вооружение, такое как танки и артиллерия.

Об этом сообщает сайт Европейского совета. Ранее было выделено три транша на такие же суммы, то есть в результате общая сумма помощи достигла 2 млрд евро.

Четвертый пакет помощи состоит из 490 млн евро на летальную оборонную военную технику. Еще 10 млн евро предназначены для покрытия расходов на предоставление оборудования и снабжения средствами индивидуальной защиты, аптечками первой помощи и горючим.

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О том, что речь идет именно о тяжелом вооружении, ранее заявлял Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Он охарактеризовал этот пакет как новый импульс для военной поддержки.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил ЕС за помощь. При этом он попросил партнеров поторопиться с поддержкой Украины.

«Оружие для нашей победы... Спасибо союзникам. Нам нужно много и быстро, терять время больше нельзя», — написал он.

Ранее Европейский Союз одобрил выделение Украине 600 млн евро ($634 млн). Это макрофинансовая помощь, направленная на поддержание стабильности украинской экономики.

Кроме того, Европейская комиссия готова помочь отстроить Украину после войны. Для этого предлагается начать работу над пакетом мер по восстановлению.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабного вторжения российских войск на украинскую землю Европейский Союз предоставил Украине в общей сложности 4,5 млрд евро финансовой поддержки;

в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информации рассказали, на что пойдут 40 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки;



Украина в ближайшие месяцы рассчитывает получить финансовую помощь в размере 9 млрд евро от Евросоюза и $9 млрд от США.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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