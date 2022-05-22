У Кабміні пояснили, на що витратять $40 мільярдів допомоги від США — Finance.ua

13,8 млрд — було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;
4,4 млрд спрямують на постачання продовольства Україні та іншим країнам.
Довідка Finance.ua:
Президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні в розмірі 40 млрд доларів. Про це повідомив Білий дім. Байден перебуває з візитом у Південній Кореї, тому законопроект із США привезли йому сюди для підпису.