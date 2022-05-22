У Кабміні пояснили, на що витратять $40 мільярдів допомоги від США — Finance.ua

У Кабміні пояснили, на що витратять $40 мільярдів допомоги від США

Вчора 09:00 — Казна та Політика

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформації розповіли, на що саме підуть 40 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляється у Telegram-каналі центру.

6 млрд доларів виділено на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним силам України;

8,7 млрд — на поповнення запасів зброї, яка була передана Україні;

3,9 млрд — на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку;

11 млрд — на зброю, військове та захисне обладнання та спорядження, яке США зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом;

13,8 млрд — було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;

4,4 млрд спрямують на постачання продовольства Україні та іншим країнам.

Довідка Finance.ua:

Президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні в розмірі 40 млрд доларів. Про це повідомив Білий дім. Байден перебуває з візитом у Південній Кореї, тому законопроект із США привезли йому сюди для підпису.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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