У Кабміні пояснили, на що витратять $40 мільярдів допомоги від США — Finance.ua
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У Кабміні пояснили, на що витратять $40 мільярдів допомоги від США

Вчора 09:00Казна та Політика
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У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформації розповіли, на що саме підуть 40 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляється у Telegram-каналі центру.
6 млрд доларів виділено на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним силам України;
8,7 млрд — на поповнення запасів зброї, яка була передана Україні;
3,9 млрд — на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку;
11 млрд — на зброю, військове та захисне обладнання та спорядження, яке США зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом;
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13,8 млрд — було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;
4,4 млрд спрямують на постачання продовольства Україні та іншим країнам.

Довідка Finance.ua:

  • Президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні в розмірі 40 млрд доларів. Про це повідомив Білий дім. Байден перебуває з візитом у Південній Кореї, тому законопроект із США привезли йому сюди для підпису.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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